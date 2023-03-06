20th Century Studios снимет новую версию фильма «Чужой»

9-го марта в Будапеште стартуют съёмки нового фильма 20th Century Studios. Сюжет будет основан на фантастическом хорроре Ридли Скотта «Чужой» (1979), но в современной интерпретации. События развернутся вокруг «группы молодых людей, путешествующих в космосе и обнаруживающих самих себя в конфронтации с самой ужасающей формой жизни во вселенной».