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16 минут назад

20th Century Studios снимет новую версию фильма «Чужой»

Inc-Newsиещё 1

Стали известны имена режиссёра и исполнителей основных ролей.

20th Century Studios снимет новую версию фильма «Чужой»
Фото: Inc-NewsInc-News

9-го марта в Будапеште стартуют съёмки нового фильма 20th Century Studios. Сюжет будет основан на фантастическом хорроре Ридли Скотта «Чужой» (1979), но в современной интерпретации. События развернутся вокруг «группы молодых людей, путешествующих в космосе и обнаруживающих самих себя в конфронтации с самой ужасающей формой жизни во вселенной».

Поставит картину Федерико Альварес («Не дыши», «Девушка, которая застряла в паутине»). Роли исполнят Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»), Дэвид Джонссон («Индустрия»), Арчи Рено («Тень и кость»), Изабела Мерсед («Розалина»), Спайк Ферн («Бэтмен») и Илэйн Ву.

Новый фильм во франшизе «Чужой» пока не имеет названия и добавится к фильмам-приквелам «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017).

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