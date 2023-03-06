Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с М. Найтом Шьямаланом

Американский режиссер и сценарист индийского происхождения М. Найт Шьямалан известен своими мистическими триллерами, которые многие пересматривают даже спустя десятки лет после их премьеры. Какие картины стоит посмотреть, чтобы познакомиться с творчеством Шьямалана, читайте в материале «Рамблера».

«Шестое чувство» (1999)

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Мистическая драма с Брюсом Уиллисом о детском психологе Малкольме Кроу, который открывает жуткую тайну маленького пациента: девятилетнего Коула посещают страшные видения — призраки умерших. Все эти люди когда-то были убиты, и теперь они обрушивают на мальчика свой гнетущий страх и отчаянный гнев. Как врач он бессилен помочь, но как человек пытается найти разгадку этого явления.

Кадр из фильма "Шестое чувство"

«Неуязвимый» (2000)

Супергеройский триллер от М. Найта Шьямалана, которая рассказывает о чудовищной железнодорожной катастрофе, в который уцелел только один человек — Дэвид Данн. И лишь один человек знает причину этого чуда — Элайджа Прайс по прозвищу «Мистер стекло», чьи кости могут сломаться даже от незначительного прикосновения. В главных ролях: Брюс Уиллис и Сэмюэл Л. Джексон.

«Знаки» (2002)

Жизнь никогда не баловала фермера Грэма Хесса удивительными событиями и происшествиями. Ровно до того дня, когда он увидел, что его кукурузное поле испещрено странными гигантскими знаками из примятых стеблей. Жители маленького городка в Пенсильвании пытаются найти разгадку этого феномена. Но никто не жаждет найти ее так страстно, как сам фермер, ведь фантастические события, происходящие на его поле, бросают вызов всему, что он знает и во что он верит в этом мире…

«Таинственный лес» (2004)

Деревушка Ковингтон почти ничем не отличается от любой другой. За одним исключением: она со всех сторон окружена дикими лесами, в которых обитают монстры. Между людьми и жуткими плотоядными тварями царит хрупкое перемирие. Но только пока жители деревни не нарушают его главное условие — никогда не заходить в чащу.

«Сплит» (2017)