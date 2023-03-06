Лицо Киану Ривза стало картой парижского метро на постере "Джона Уика"

Лицо Киану Ривза стало картой парижского метрополитена на новом постере четвертого «Джона Уика», опубликованного студией Lionsgate. Об этом сообщает Collider.

Продолжение динамичной франшизы про группу наемников выйдет 23 марта. Герой Киану Ривза Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде чем Уик заработает долгожданную свободу, он должен встретиться с новым опасным врагом и его влиятельными соратниками, наводящими ужас даже на самых бывалых киллеров.