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1 час назад

Лицо Киану Ривза стало картой парижского метро на постере "Джона Уика"

Газета.Ru

Лицо Киану Ривза стало картой парижского метрополитена на новом постере четвертого «Джона Уика», опубликованного студией Lionsgate. Об этом сообщает Collider.

Лицо Киану Ривза стало картой парижского метро на постере "Джона Уика"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Всего будет выпущено 12 оригинальных постеров «Джона Уика», созданных разными художниками.

Предположительно, Париж станет местом финальной схватки героя Ривза с его главным противником.

Продолжение динамичной франшизы про группу наемников выйдет 23 марта. Герой Киану Ривза Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде чем Уик заработает долгожданную свободу, он должен встретиться с новым опасным врагом и его влиятельными соратниками, наводящими ужас даже на самых бывалых киллеров.

Фильмы,Киану Ривз,
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