Кино с психологом: что не так с героями фильма «Джентльмены удачи»

Большинство из нас любит и знает уже практически наизусть картину Александра Серого "Джентльмены удачи", вышедшую на экраны в 1971 году.
Казалось бы, фильм исключительно для того, чтобы посмеяться, однако если копнуть глубже, можно понять, что все не так поверхностно.
"Рамблер" спросил у специалиста, чем интересны герои легендарной картины и как им удалось так быстро измениться, согласно сюжету. На наши вопросы ответила психотерапевт Вероника Сысоева.
По сценарию герои фильма изначально были преступниками. На самом деле, у всех преступников есть программы, обозначающие выгоды в том, чтобы быть нарушителем закона. Когда они нарушают границы, они чувствуют себя сильными, видят, что их боятся, что они что-то могут. Это все про самореализацию, как утверждает наш эксперт.
Есть еще убеждения, которые говорят о том, что «либо ты, либо тебя». Из двух зол человек выбирает меньшее и думает в первую очередь о своей пользе. В этом же фильме оказывается, что это не всегда работает так, а мы можем пойти по другим, более комфортным для нас и других, сценариям.
Также имеет место история с приключениями, как говорит специалист. Зачастую преступникам кажется. что нужно совершать опасные действия, вести себя эксцентрично, и тогда жизнь будет более интересной, разнообразной.
По словам эксперта, в целом, с точки зрения психотерапии, так и лечится преступность, когда специалисты и близкие люди показывают пациенту, как можно закрывать свои потребности, не прибегая к насилию.