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2 часа назад

Кино с психологом: что не так с героями фильма «Джентльмены удачи»

Мира Маркина
Вероника Сысоеваэксперт

Большинство из нас любит и знает уже практически наизусть картину Александра Серого "Джентльмены удачи", вышедшую на экраны в 1971 году.

Кино с психологом: что не так с героями фильма «Джентльмены удачи»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Казалось бы, фильм исключительно для того, чтобы посмеяться, однако если копнуть глубже, можно понять, что все не так поверхностно.

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"Рамблер" спросил у специалиста, чем интересны герои легендарной картины и как им удалось так быстро измениться, согласно сюжету. На наши вопросы ответила психотерапевт Вероника Сысоева.

По сценарию герои фильма изначально были преступниками. На самом деле, у всех преступников есть программы, обозначающие выгоды в том, чтобы быть нарушителем закона. Когда они нарушают границы, они чувствуют себя сильными, видят, что их боятся, что они что-то могут. Это все про самореализацию, как утверждает наш эксперт.

И когда (по сценарию фильма) приходит воспитатель и показывает, что демонстрировать силу можно другими способами, они понимают, что нет необходимости вести себя так, как они делали это раньше. Оказывается, что есть другие роли, более экологичные, которые могут закрывать их потребности в самореализации. В жизни не всегда достаточно работы на уровне сознания. Конечно, часть программ уходит но есть какие-то подсознательные вещи, которые нужно прорабатывать со специалистом.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Есть еще убеждения, которые говорят о том, что «либо ты, либо тебя». Из двух зол человек выбирает меньшее и думает в первую очередь о своей пользе. В этом же фильме оказывается, что это не всегда работает так, а мы можем пойти по другим, более комфортным для нас и других, сценариям.

Есть еще такой подсознательный момент: если проявлять насилие, тебя будут уважать. Но когда преступники понимают, что уважать их можно за счет других качеств, других поступков, все становится на свои места. Герои очень быстро это поняли, осознали и поменяли.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

Также имеет место история с приключениями, как говорит специалист. Зачастую преступникам кажется. что нужно совершать опасные действия, вести себя эксцентрично, и тогда жизнь будет более интересной, разнообразной.

Но в фильме мы видим, что, когда герои проводили время с воспитателем, им было интересно просто идти из точки А в точку Б, и делать это не преступным методом, а наоборот.
Вероника Сысоева
Вероника СысоеваНарколог, психотерапевт

По словам эксперта, в целом, с точки зрения психотерапии, так и лечится преступность, когда специалисты и близкие люди показывают пациенту, как можно закрывать свои потребности, не прибегая к насилию.

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