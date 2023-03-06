Если вы посмотрите современный американский фильм, а затем классический, то наверняка заметите, что речь актеров из старых фильмов звучит иначе.

Дело в том, что в конце 20-х годов в Америке начал набирать популярность так называемый "правильный английский язык". Это была идея лингвиста Уильяма Тилли, который скрестил британский акцент с американским.

Это явление получило название трансатлантический акцент, в основном его использовали представители высшего общества, а позже его начали преподавать в театральных школах. Голливуд с удовольствие подхватил идею такого акцента, поэтому во всех фильмах того времени актеры использовали именно его. К концу Второй мировой войны это искусственное произношение полностью вышло из употребления.

Подробнее о том, почему речь актеров в старых американских фильмах звучит так странно, смотрите в видео.