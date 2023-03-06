Режиссер Герман посетовал на нехватку талантливых сценаристов

«Их критически мало. У нас приличных сценаристов в лучшем случае человек пятнадцать на всю страну. Все очень плохо со сценариями и еще хуже с идеями. Это очень многосоставная история: продюсеры боятся рисковать, а преподавание сценарного мастерства застряло где-то между копированием американского опыта и советским прошлым. Количество не переходит в качество. Чтобы у нас было не десять талантливых сценариев в год, а сто, у нас должно быть не пятьсот сценаристов, а пять тысяч. К тому же, сейчас очень непонятен алгоритм, что можно писать, что нельзя писать, о чем можно говорить, о чем нельзя говорить. Это нормальная история в переходный период, но надо будет как-то из нее выходить. Люди смеются и плачут над узнаваемым, над тем, что они видят в жизни. Они не могут сопереживать абстракциям. То, что есть сейчас, даже близко не советский уровень. В СССР и сценарная школа была радикально сильнее, и выдающихся сценаристов было немало», — подчеркнул кинорежиссер.