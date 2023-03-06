Спилберг рассказал, почему плакал над «Фабельманами»

Голливудский режиссер Стивен Спилберг признался в интервью у The Late Show со Стивеном Колбертом, что заплакал, когда впервые увидел Мишель Уильямс и Пола Дано в придуманных для них образах.
В то время как персонажи скрываются под другой фамилией – Фабельманы – Спилберг не утаивает, что писал их с собственной жизни. Уильямс и Дано сыграли полу-вымышленные версии настоящих родителей оскароносного режиссера. Поэтому их внешний вид вызвал такой эмоциональный отклик у Спилберга.
«Я обернулся и увидел своих отца и мать, и я просто разрыдался. Мишель подбежала ко мне, обняла меня. Пол обошел меня сзади и обнял меня за плечи и просто держал», – вспоминал режиссер.
Над костюмами работал художник Марк Бриджес. Его лучшие образы вы могли видеть в фильмах «Джокер», сериале «Винил», «Кокаин».
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