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1 час назад

Стивен Спилберг заплакал, впервые увидев актеров «Фабельманов» в костюмах

Мира Маркина

Голливудский режиссер Стивен Спилберг признался в интервью у The Late Show со Стивеном Колбертом, что заплакал, когда впервые увидел Мишель Уильямс и Пола Дано в придуманных для них образах.

Спилберг рассказал, почему плакал над «Фабельманами»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

В то время как персонажи скрываются под другой фамилией – Фабельманы – Спилберг не утаивает, что писал их с собственной жизни. Уильямс и Дано сыграли полу-вымышленные версии настоящих родителей оскароносного режиссера. Поэтому их внешний вид вызвал такой эмоциональный отклик у Спилберга.

«Я обернулся и увидел своих отца и мать, и я просто разрыдался. Мишель подбежала ко мне, обняла меня. Пол обошел меня сзади и обнял меня за плечи и просто держал», – вспоминал режиссер.

Стивен Спилберг снимет фильм по сценарию Кубрика

Над костюмами работал художник Марк Бриджес. Его лучшие образы вы могли видеть в фильмах «Джокер», сериале «Винил», «Кокаин».

Ранее «Рамблер» рассказывал, как ради Никиты Михалкова погасили кремлевские звезды.

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