Спилберг рассказал, почему плакал над «Фабельманами»

Голливудский режиссер Стивен Спилберг признался в интервью у The Late Show со Стивеном Колбертом , что заплакал, когда впервые увидел Мишель Уильямс и Пола Дано в придуманных для них образах.

В то время как персонажи скрываются под другой фамилией – Фабельманы – Спилберг не утаивает, что писал их с собственной жизни. Уильямс и Дано сыграли полу-вымышленные версии настоящих родителей оскароносного режиссера. Поэтому их внешний вид вызвал такой эмоциональный отклик у Спилберга.