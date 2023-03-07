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29 минут назад

Комедия «Беспринципные в деревне» возглавила кинопрокат в СНГ

Мир24

Кинопрокат в России и СНГ возглавила комедия «Беспринципные в деревне». Фильм собрал за минувшие выходные 108 миллионов рублей, передает телеканал «МИР 24».

Комедия «Беспринципные в деревне» возглавила кинопрокат в СНГ
Фото: Мир24Мир24

Фильм рассказывает об отставном генерале, который решает отпраздновать 60-летие в настоящей русской деревне – что называется, с полным погружением: праздничной трапезой, баней и рыбалкой. Но все идет не по плану – приглашенные москвичи переругались, настроили против себя местных жителей и остались без пропитания. В главных ролях – Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган и Николай Фоменко.

Второе место заняла историческая драма «Нюрнберг», она собрала на пять миллионов меньше лидера. Замыкает тройку еще один военный фильм «Праведник».

Фильмы,Праведник,Николай Фоменко,Павел Деревянко,Максим Виторган,Оксана Акиньшина,
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