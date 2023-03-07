Комедия «Беспринципные в деревне» возглавила кинопрокат в СНГ

Кинопрокат в России и СНГ возглавила комедия «Беспринципные в деревне». Фильм собрал за минувшие выходные 108 миллионов рублей, передает телеканал «МИР 24».

Фильм рассказывает об отставном генерале, который решает отпраздновать 60-летие в настоящей русской деревне – что называется, с полным погружением: праздничной трапезой, баней и рыбалкой. Но все идет не по плану – приглашенные москвичи переругались, настроили против себя местных жителей и остались без пропитания. В главных ролях – Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Максим Виторган и Николай Фоменко.