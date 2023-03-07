Жители Лос-Анджелеса стали свидетелями съемок нового фильма

Жители Лос-Анджелеса попали на съемочную площадку нового фильма про Джокера. И для этого им даже не пришлось выходить из домов, сообщает «МИР 24». Все проходило прямо на улице в одном из районов города.

Фото: Мир24 Мир24

Люди снимали на мобильные телефоны, как исполнитель главной роли Хоакин Феникс бежит по тротуару, выпрыгивает из машины и ведет разговоры со своими партнерами по сцене.