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1 час назад

Жители Лос-Анджелеса стали свидетелями съемок нового фильма

Мир24иещё 1

Жители Лос-Анджелеса попали на съемочную площадку нового фильма про Джокера. И для этого им даже не пришлось выходить из домов, сообщает «МИР 24». Все проходило прямо на улице в одном из районов города.

Жители Лос-Анджелеса стали свидетелями съемок нового фильма
Фото: Мир24Мир24

Люди снимали на мобильные телефоны, как исполнитель главной роли Хоакин Феникс бежит по тротуару, выпрыгивает из машины и ведет разговоры со своими партнерами по сцене.

Второй фильм будет называться «Джокер: Безумие на двоих». Его действие начинается в психбольнице, где лечится злодей. Но потом он сбежит оттуда, и начнется все самое интересное. Появится в кино и знаменитая подружка Джокера – Харли Квин, ее сыграет Леди Гага. Премьера фильма запланирована на 2024 года.

Фильмы,Хоакин Феникс,Стефани Джерманотта,
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