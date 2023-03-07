Умерла актриса Сара Лэйн

Сьюзен Рассел Лэйн (настоящее имя), старший ребенок в семье с тремя детьми, родилась в Нью-Йорке в 1949 году, ее отец и мать были актерами. Карьеру начала в рекламе. Участвовала в конкурсе красоты "Мисс Лос-Анджелесе". В кино попала после того, как продюсер и режиссер Уильям Касл увидел ее фото в газете, а то, что Лэйн в качестве хобби отлично скакала на лошадях, немедленно утроило шансы девушки.