Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+8° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Умерла актриса Сара Лэйн

Российская Газета

Скончалась американская актриса Сара Лэйн, сыгравшая Элизабет Грейнджер в четырех (из девяти) сезонах классического вестерна 60-х "Виргинец". Лэйн влилась в команду "Виргинца" на старте пятого сезона осенью 1966-го.

Умерла актриса Сара Лэйн
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Плюс на счету артистки проекты "Школьницы в цепях". "Я видела, что ты сделал", "Процесс Билли Джека" и "Билли Джек едет в Вашингтон".

Лэйн отошла на 74-м году жизни в своем доме в Калифорнии после шестилетнего сражения с раком груди, сообщил СМИ вдовец Джон Скотт.

Сьюзен Рассел Лэйн (настоящее имя), старший ребенок в семье с тремя детьми, родилась в Нью-Йорке в 1949 году, ее отец и мать были актерами. Карьеру начала в рекламе. Участвовала в конкурсе красоты "Мисс Лос-Анджелесе". В кино попала после того, как продюсер и режиссер Уильям Касл увидел ее фото в газете, а то, что Лэйн в качестве хобби отлично скакала на лошадях, немедленно утроило шансы девушки.

Покинув экраны, Сара помогала мужа заниматься виноделием.

Фильмы,Джон Скотт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий