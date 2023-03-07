Умерла актриса Сара Лэйн

Скончалась американская актриса Сара Лэйн, сыгравшая Элизабет Грейнджер в четырех (из девяти) сезонах классического вестерна 60-х "Виргинец". Лэйн влилась в команду "Виргинца" на старте пятого сезона осенью 1966-го.
Плюс на счету артистки проекты "Школьницы в цепях". "Я видела, что ты сделал", "Процесс Билли Джека" и "Билли Джек едет в Вашингтон".
Лэйн отошла на 74-м году жизни в своем доме в Калифорнии после шестилетнего сражения с раком груди, сообщил СМИ вдовец Джон Скотт.
Сьюзен Рассел Лэйн (настоящее имя), старший ребенок в семье с тремя детьми, родилась в Нью-Йорке в 1949 году, ее отец и мать были актерами. Карьеру начала в рекламе. Участвовала в конкурсе красоты "Мисс Лос-Анджелесе". В кино попала после того, как продюсер и режиссер Уильям Касл увидел ее фото в газете, а то, что Лэйн в качестве хобби отлично скакала на лошадях, немедленно утроило шансы девушки.
Покинув экраны, Сара помогала мужа заниматься виноделием.