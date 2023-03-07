Павел Лунгин: "Что бы со мной ни было, я остаюсь самим собой"

6 марта в Ханты-Мансийке завершился Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня". Жюри международного конкурса в этом году возглавлял народный артист России, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин — режиссер фильмов "Остров", "Такси-блюз", "Свадьба", "Братство" и других.

Фото: ТАСС ТАСС

В перерыве между конкурсными показами Лунгин в беседе с ТАСС вспомнил свой дебютный фильм, рассказал о новом проекте, интересе к судьбе поколения ТikTok, а также о том, почему приз в Каннах — это "страшный подарок".

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— Павел Семенович, поскольку мы с вами находимся на фестивале кинодебютов "Дух огня" и вы возглавляете жюри его международного конкурса, я бы хотела вспомнить ваш дебют. Вы сами говорили: если что-то и случается с режиссером, то в первом фильме. "Такси-блюз" вы сняли в 40 лет — возраст зрелого человека с четко сформированной жизненной позицией — и сразу же получили приз Каннского кинофестиваля. Определяет ли возраст и опыт режиссера успех фильма?

— Это интересный вопрос, хотя в какой-то мере даже абсурдный. Я могу вас спросить: в каком возрасте человеку желательно бы найти клад? Пускай этому человеку будет 50 лет, когда он раскапывает клад и обнаруживает там килограммы золота. Хорошее же для него время?

— В таком случае возраст не имеет значения...

— Вот вы и дали ответ на этот вопрос. Неожиданно получить премию в Каннах, к тому же в такой престижной номинации, как "Лучший режиссер", когда вокруг тебя сплошные Дэвиды Линчи и Бертолуччи, это даже страшный подарок.

— А если бы "Такси-блюз" не выстрелил тогда, продолжили бы снимать? Не подкосило бы?

— Не знаю. Может быть, если меня бы растоптали, раздавили и сделали из меня котлету, я ничего бы и не снял больше.

— Хорошо, что все случилось по-другому. Прошлой осенью вы говорили, что работаете над новым фильмом "Василиса и королева лайков". У него уже сформировалась прокатная история?

— Вы его увидите в конце этого года, это новогодний фильм. Это история о сосланном на Землю за хулиганство Деде Морозе и его приключениях на этой земле. Он пытается жить, пытается быть человеком, но у него это не получается. Этот фильм еще и про детские травмы, про детскую любовь, про обиды. О том, что происходит в каждой семье. О том, почему девочкам и мальчикам трудно в определенном возрасте.

— Вы никогда не снимали сказки, поэтому я была удивлена, когда объявили, что вы задумали такой жанр. Ваши фильмы часто задевали нерв общества, вызывали споры, а тут сказка. Это ответ на запрос зрителя, нуждающегося в массовом кино?

— Это мой собственный запрос. Меня сейчас волнует успех тиктокеров. Меня волнует, куда идут эти лайки. Что это за такой феномен лайков? Почему люди так хотят эти миллионы лайков, откуда и куда они идут? Это новая тайная магия, может быть, это новое волшебство? И в то же время — это новогодняя сказка. Мне очень хотелось попытаться придумать фильм, который посмотрят. Получился он или нет, я не знаю, но съемки уже завершены.

— В главной роли в "Василисе" заявлен Сергей Гармаш. В январе 2024 года вроде бы выходит "Летучий корабль" Ильи Учителя, где он сыграет Водяного. Про "Чебурашку", где он сыграл Гену, мы и так все знаем. Сергей Леонидович уже почти символ новогоднего кинопроката в России...

— Я ведь не знал про "Чебурашку", представляете? Я выбрал Гармаша на роль Деда Мороза, потому что мне показалось, что должен найти какого-то безумца, которому я буду доверять. Которого я увижу и поверю, что это наш Дед Мороз. И мне кажется, что я угадал.

— Пару лет назад вы говорили, что работаете над проектом "Крутой маршрут" по мотивам автобиографического романа Евгении Гинзбург. Он так и не был завершен. Нет планов к нему вернуться?

— У меня написано шесть серий этого выдающегося проекта — это сериал. И я считаю, что это гениальная работа, за которую еще пока никак не заплачено и которую я вместе со сценаристом Еленой Киселевой, работающей с Андроном Кончаловским, сделали просто на чистом энтузиазме. К сожалению, нет ни одного телеканала, который достоин, смел и мужественен для этой работы. Мне ответили отказом все каналы и все платформы.

— Павел Семенович, вы жили во Франции, сотрудничали с иностранными артистами. Если раньше новости о сотрудничестве российских режиссеров с западными продакшенами были чем-то самим собой разумеющимся, то в нынешней реальности это теперь новости с большой буквы. Как считаете, возможна ли в дальнейшем копродукция российских режиссеров с Западом?

— Я не вижу этой возможности. Пока не вижу. Пока не вижу, чтобы эти деньги объединялись. Можно взять режиссера, актера, оператора как технического исполнителя на западный проект или наоборот. Но этого смешивания денег, то есть то, что мы называем копродукцией, я не вижу.

— Вдогонку про копродукцию, в Минкультуры летом питчинговали ваш потенциальный фильм про Марка Шагала в копродукции с Францией. Тогда продюсеры даже упоминали Луи Гарелля как претендента на главную роль. Проект государственной поддержки не получил. Какая у него судьба?

— Мне кажется, это был слабо подготовленный проект. Меня, конечно, интересует этот художник. Я знаю, что [это был] сценарий Фридриха Горенштейна, выдающегося писателя. Но мне кажется, что этот проект не был достаточно защищен и поэтому не получил поддержку. Я им тогда не занимался, мне предложили быть в нем режиссером как техническим исполнителем. Я сказал, что меня это интересует, но я как продюсер им не занимался. Поэтому я не несу ответственности за его судьбу.

— В первый день "Духа огня" вспоминали, что Паоло Соррентино в 2003 году привозил сюда свой полнометражный дебют — "Лишний человек". За вклад в кинематограф тут же награждали Фанни Ардан и Кристофера Ламберта. На ваш взгляд, сейчас есть какая-то перспектива для сотрудничества с Западом?

— Я думаю, что у нас есть большое количество замечательных актеров и очень талантливых режиссеров, которые более достойны этих премий — при всей любви к Фанни Ардан и спокойном отношении к Кристоферу Ламберту. Но, тем не менее, у нас есть великие люди, которые забыты.

— Сейчас в прокате нет массового западного кино. Кто-то говорит, что ситуация скажется в нашу пользу — зритель увидит много того, на что не обращал внимание. Но кинотеатры на фоне отсутствия нужного для привлечения зрителя контента закрываются. А вы из тех, кто считает кризис временем возможностей, или нет?