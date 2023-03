Фильм "Ада" представляет Россию в Пекине

Кроме завораживающей музыкальной капели, есть еще один музыкальный "комментарий" - сопутствующие этой жизни деловитые песни от "Аквариума" ("Вышел бы на улицу, зашел бы в телефон…") и "Манго-Манго" ("Таких не берут в космонавты") до Булановой ("Чем длиннее каблуки, тем короче юбка")… - легкомысленные хиты школьных вечеров. Потому что часть действия протекает в школе № 1 - возможно, единственной в безлюдном городке. Там чуть другая энергетика, но тоже идут уроки, и педагоги учат общаться в той же природой - на ее пригорках, обрывах, кручах и речных просторах. А толику неназойливой самоиронии всему придает англоязычная лукавая песенка Жени Любич "I am just a simple Russian girl, I've got vodka in my blood"…