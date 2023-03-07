Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Вышел новый трейлер снятой в космосе российской драмы "Вызов"

Российская Газетаиещё 1

Появились новые трейлер и постер российской космической драмы "Вызов", совместного проекта Первого канала, Госкорпорации "Роскосмос" и "Главкосмоса", при поддержке Фонда кино. Долгожданный прокат ленты, напомним, стартует 20 апреля.

"Вызов" - картина режиссера Клима Шипенко ("Холоп", "Салют-7"), по сюжюту которой хирург Женя (Юлия Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС - чтобы спасти жизнь космонавту. "Вызов" - это первая художественная лента, снятая на борту МКС - в 400 километрах от Земли.

В других ролях - Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Александр Балуев.

По признанию Юлии, для нее на МКС все было новым, неожиданным, приходилось справляться со многими переживаниями.

"Самое главное в адаптации к жизни на станции, как и в адаптации к жизни на Земле, - оставаться человеком в любой ситуации", подытожила артистка.

Российская Газета

Как рассказал Шипенко, слова которого приводит предоставленный "Кинократии" пресс-релиз, главное открытие, которое он сделал благодаря этим съемкам, - это то, что "можно буквально при участии пяти человек снять фильм в космосе". При этом режиссер добавил, что, конечно, полету предшествовала долгая подготовка со многими специалистами, но на самой МКС над "Вызовом" работала команда всего из пяти человек.

Фильмы,Видео,Вызов,Салют-7,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Милош Бикович,Александр Балуев,Владимир Машков,Роскосмос,Первый канал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий