"Вызов" - картина режиссера Клима Шипенко ( "Холоп" , "Салют-7" ), по сюжюту которой хирург Женя (Юлия Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС - чтобы спасти жизнь космонавту. "Вызов" - это первая художественная лента, снятая на борту МКС - в 400 километрах от Земли.

По признанию Юлии, для нее на МКС все было новым, неожиданным, приходилось справляться со многими переживаниями.

"Самое главное в адаптации к жизни на станции, как и в адаптации к жизни на Земле, - оставаться человеком в любой ситуации", подытожила артистка.

Как рассказал Шипенко, слова которого приводит предоставленный "Кинократии" пресс-релиз, главное открытие, которое он сделал благодаря этим съемкам, - это то, что "можно буквально при участии пяти человек снять фильм в космосе". При этом режиссер добавил, что, конечно, полету предшествовала долгая подготовка со многими специалистами, но на самой МКС над "Вызовом" работала команда всего из пяти человек.