Появились новые трейлер и постер российской космической драмы "Вызов", совместного проекта Первого канала, Госкорпорации "Роскосмос" и "Главкосмоса", при поддержке Фонда кино. Долгожданный прокат ленты, напомним, стартует 20 апреля.
"Вызов" - картина режиссера Клима Шипенко ("Холоп", "Салют-7"), по сюжюту которой хирург Женя (Юлия Пересильд) за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС - чтобы спасти жизнь космонавту. "Вызов" - это первая художественная лента, снятая на борту МКС - в 400 километрах от Земли.
В других ролях - Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Александр Балуев.
По признанию Юлии, для нее на МКС все было новым, неожиданным, приходилось справляться со многими переживаниями.
"Самое главное в адаптации к жизни на станции, как и в адаптации к жизни на Земле, - оставаться человеком в любой ситуации", подытожила артистка.
Как рассказал Шипенко, слова которого приводит предоставленный "Кинократии" пресс-релиз, главное открытие, которое он сделал благодаря этим съемкам, - это то, что "можно буквально при участии пяти человек снять фильм в космосе". При этом режиссер добавил, что, конечно, полету предшествовала долгая подготовка со многими специалистами, но на самой МКС над "Вызовом" работала команда всего из пяти человек.