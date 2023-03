Любовь по контракту и борьба за наследство: кинопремьеры недели

В Международный женский день на экранах российских кинотеатров стартует показ юмористической ленты «Поехавшая» о путешествии велосипедистки Анны Смолиной и драматического триллера «Эскортница», вдохновлённого реальными событиями, произошедшими в 2021 году в Дубае.

Среди новых картин зарубежного производства — комедия «Очень плохая семейка» о борьбе родственников за наследство и романтическая мелодрама «При чём тут любовь?».

«Поехавшая»

Сюжет комедийной мелодрамы основан на реальной истории путешественницы Анны Смолиной, которая проехалась на велосипеде по России вместе с собакой Капой. На такой шаг девушка решилась, чтобы встретиться с мамой, которую она не видела много лет. Это путешествие навсегда изменило Анну, а её путевые заметки в итоге вошли в книгу «А чего дома сидеть?».

Режиссёром выступил Антон Маслов («Вампиры средней полосы», «Отель Элеон»). Над сценарием работала целая команда авторов. Сама Смолина консультировала съёмочную группу и даже приняла участие в массовке.

Съёмки проходили в более 170 уникальных локациях по всей стране в совершенно разных погодных условиях.

«Поехавшая» вызовет восторг у очень большой аудитории, и дело не только в сюжете, но и в красоте нашей страны, которую показал режиссёр. Фильм снимали в восьми регионах России: там и Байкал, и Алтай. Потрясающие виды, от которых захватывает дух», — рассказала Анна Смолина в одной из соцсетей.

«Очень плохая семейка» (The Estate)

Одну из центральных ролей в комедии о борьбе за наследство исполнила звезда серии картин «Очень страшное кино» Анна Фэрис. Режиссёром выступил Дин Крэйг, снявший ленту «Любовь. Свадьба. Повтор» и написавший сценарий к таким проектам, как «Смерть во время похорон» и «Смерть на похоронах».

По сюжету, сёстры Мейси (Тони Коллетт) и Саванна (Анна Фэрис), будучи на мели, готовы на всё, чтобы задобрить хворающую богатую тётю (Кэтлин Тёрнер) и попасть в её завещание. Героини отправляются к ней в загородное поместье и встречают там других родственников, преследующих ту же цель.

В беседе с порталом Screen Rant актёры рассказали о невероятно весёлой атмосфере, царившей на съёмках.

«Я не могла сохранять серьёзное выражение лица. Мы много смеялись и портили дубли, потому что все ребята очень талантливые, и всем по-настоящему нравилось, что c этим вызывающим комедийным материалом можно всецело отдаться процессу. Это было поистине огромное удовольствие. Невероятный актёрский состав», — отметила Тони Коллетт.

«Эскортница»

Фильм, снятый Михаилом Погосовым по собственному сценарию, вдохновлён реальными событиями, произошедшими в Дубае в 2021 году.

Главная героиня — организатор элитного эскорта Кристина (Анна Старшенбаум), в арсенале которой десятки девушек, готовых исполнить любые желания VIP-персон. Однажды её протеже устраивают на балконе одного из дубайских небоскрёбов обнажённую фотосессию, из-за чего Кристина попадает в большие неприятности — дело её жизни рухнуло в одночасье, а сама она, разыскиваемая полицией, осталась без гроша в кармане. Помочь ей вызывается герой Дмитрия Нагиева.

«Изначально меня зацепила сама история о том, как девочки сфотографировались на балконе голыми и попали в тюрьму. Но это лишь стало точкой отсчёта. Мы же рассказываем о современной падшей женщине, которая всю жизнь врала и думает, что легко может соскочить и начать жить по-другому», — цитирует режиссёра TV Mag.

Съёмки картины прошли в Дубае и Москве.

«При чём тут любовь?» (What's Love Got to Do with It?)

В ленте Шекхара Капура («Елизавета», «Нью-Йорк, я люблю тебя») встретились две известные актрисы мирового кинематографа: Эмма Томпсон («Круэлла», «Реальная любовь») и Шабана Азми (Halo, «Красавица Лакнау»). Они сыграли соседок, чьи дети — Зои (Лили Джеймс) и Казим (Шазад Латиф) — дружат с детства. Зои — документалистка, мечтающая снять свой фильм и найти любовь. Для этого она зависает в приложениях для знакомств, тогда как её друг доверяет выбор спутницы жизни родителям. Зои начинает снимать картину о Казиме и его предстоящей свадьбе. Она отправляется с ним в Пакистан, чтобы понять, при чём тут, собственно, любовь?

«Что меня привлекло в этом проекте, так это то, что сегодня, когда мир столь разобщён, выходит фильм, который воспевает любовь и, по сути, говорит: мы не будем предвзято относиться к культурам друг друга. Чествование различий — вот о чём в картине идёт речь, и мне кажется, что это очень важно», — рассказала Шабана Азми в разговоре с Firstpost.

По словам постановщика, ленту отличает от других подобных проектов правдоподобность.

«Разница между этим фильмом и всеми другими, которые я смотрел в жанре так называемой романтической комедии, в том, что люди здесь настоящие. Герои — не карикатурные персонажи, а реальные люди, и я видел тех, кто ведёт себя подобным образом. Всё это — результат многомесячных репетиций с актёрами, в ходе которых они нашли каждого персонажа внутри самих себя», — рассказал Капур порталу Glam Adelaide.