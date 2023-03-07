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1 час назад

Актеры "Вызова" поделились своими впечатлениями от съемочного процесса

Российская Газета

Опубликованы новые трейлер и постер космической драмы "Вызов", - совместного проекта Первого канала, Госкорпорации "Роскосмос", "Главкосмоса", студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, при поддержке Фонда кино, в партнерстве с Тинькофф и МегаФон. Картина выйдет в прокат 20 апреля, а не 12-го, на День Космонавтики, как сообщалось ранее.

"Вызов", напомним, это космическая драма режиссера Клима Шипенко ("Холоп", "Салют-7"). По сюжету фильма хирург Женя за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти жизнь космонавту. "Вызов" - первая художественная картина, снятая на борту МКС в 400 км от Земли. В ролях: Юлия Пересильд, Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие.

К выходу новых материалов, звезды-участники высказались о картине.

Юлия Пересильд, актриса:

"Сейчас полет и пребывание на МКС кажутся прекрасным сном. Но я понимаю, что все происходило в действительности. В жизни на МКС все было новым, неожиданным, приходилось справляться со многими переживаниями. Самое главное в адаптации к жизни на станции, как и в адаптации к жизни на Земле, - оставаться человеком в любой ситуации".

Клим Шипенко, режиссер:

"Главное открытие, которое я сделал благодаря съемкам, - что можно буквально при участии пяти человек снять фильм в космосе. Конечно, нашему полету предшествовала долгая подготовка со многими специалистами, но на МКС над "Вызовом" работала команда из пяти человек".

Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель, Герой РФ:

"Я даже не думал и не мечтал о том, что буду сниматься в художественном фильме. Никогда не проходил кастинги и не был на съемочной площадке, поэтому советы Юли и Клима помогали. Ребята ответственно подошли к съемкам еще с первых читок, отрабатывали на Земле каждую сцену, которую планировали снимать на МКС".

Олег Новицкий, летчик-космонавт, Герой РФ:

"На борту МКС мы работали слаженно, благодаря мастерству, опыту Клима и Юлии у нас получился хороший материал. Конечно, мы не профессиональные актеры, мы - космонавты. Поэтому для нас было проблематичным профессионально проявлять свои чувства в кадре так, как это просил Клим и как это умеет Юля. Но их опыт нам помог, надеюсь, что мы достойно проявили себя в кадре и не подвели наших коллег по полету и по съемочной площадке".

Петр Дубров, космонавт-испытатель:

"Поначалу мы отнеслись к съемкам на МКС с опаской, поскольку станция - это в первую очередь научная лаборатория, она не предназначена для съемок художественного кино. Мы серьезно готовились и напряженно ждали киноэкипаж. В итоге работа на станции была организована так, чтобы съемки не мешали нашей основной деятельности".

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