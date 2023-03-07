Александр Иншаков: «Профессия каскадера не умрет никогда»

Александр Иншаков – легенда российского кино. Актёр, режиссёр, продюсер, президент Гильдии каскадёров, мастер спорта по спортивной гимнастике, кавалер ордена Боевого самбо и обладатель седьмого дана по карате, он на невероятную высоту поднял качество трюков в отечественном кино и стал одним из основателей современного боевого самбо в России и в мире.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

В его фильмографии более 60 работ: «Приключения Квентина Дорварда», «Рыцарский замок», «Крысиный угол», «Рыцарский роман», «Крестоносец», «Бригада», «Мальтийский крест» и многие другие.

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О том, как шла работа над этими картинами, и о сегодняшнем дне кинематографа он рассказал «Нижегородской правде».

Первый рыцарь

– Александр, мы беседуем с вами накануне Международного женского дня, а практически каждая женщина, какой бы сильной она ни была, мечтает о рыцаре. Вы снялись сразу в нескольких рыцарских фильмах и стали практически символом этого направления в отечественном кино. Почему интерес к этой теме вдруг возник в момент распада СССР и как она появилась в вашем творчестве?

– Я, как и все мальчишки моего времени, грезил Вальтером Скоттом и рыцарскими романами. Мы бегали по улицам с кастрюлями, вёдрами или картонными коробками на голове, изображая рыцарей. В мои юные годы практически не было телевидения, и романы о рыцарях зачаровывали. Да и книг было мало – за ними стояли очереди, поэтому не было людей, которые бы не читали. Так что это всё в крови у нашего и более старшего поколения. Поэтому неудивительно, что во время, когда нужны были герои, появились такие фильмы.

– Тему рыцарских фильмов в России начал режиссёр Сергей Тарасов. Его «Айвенго», «Чёрная стрела», «Квентин Дорвард», «Рыцарский замок» стали новой страницей в истории отечественного кино, зрелищная часть которого была вашей заслугой. А почему на съёмках «Крестоносца» вам пришлось полностью взять всё в свои руки?

– В фильмах Сергея Тарасова мне много приходилось работать с актёрами, учить их, работать с оператором, с массовкой. Он это видел и предложил мне поработать сорежиссёром на фильме по роману «Граф Роберт Парижский». И я легкомысленно согласился, наивно предполагая, что всё знаю и умею.

Этот момент совпал с изменениями в нашей стране. Сначала всё шло нормально, но потом прекратилось финансирование, и надо было что-то делать, чтобы отснятое не легло на полку и чтобы заинтересовать зрителя.

Я подключил друзей, и мой партнёр по бизнесу – владелец авиационной компании Green Air, которая летала в Турцию, – предложил часть съёмок провести там. Это было моё первое посещение Турции. Она меня удивила, и я до сих пор с большим уважением отношусь и к стране, и к людям, которые там живут. В результате я стал продюсером нашего фильма, и мы приступили к съёмкам.

– Почему же фильм не стал чисто историческим, как предыдущие картины про рыцарей, и действие перенеслось в современность?

– Время изменилось. В процессе съёмок я начал понимать, что чисто историческая картина себя не окупит, а Сергей Сергеевич не хотел менять сценарий, и мы разошлись. Я думал, как выйти из ситуации. Ведь у нас было всё, включая замечательный актёрский состав: Витя Павлов, Василий Лановой, Люба Полищук, Коля Ерёменко, Вера Сотникова. Все говорили, что легче написать новый сценарий, но появился Валерий Приёмыхов, с которым мы дружили (последней нашей картиной было «Холодное лето 53 го»), и мы написали новый сценарий – «Крестоносец». К исторической части мы вписали современность и решили сделать множество трюков. Поход «Крестоносца» – Многие зрители называют «Крестоносца» лучшим и до сих пор непревзойдённым каскадёрским боевиком России.

– Да. Съёмки были непростыми, не все их выдержали. Многое пришлось менять на ходу, но в итоге этот фильм стал визитной карточкой нашей Ассоциации каскадёров. А главной героиней вместо Веры Сотниковой стала Оля Кабо.

– Вы даже доверили ей самой сделать трюки, включая финальный прыжок с высоты! Кто кого уговорил?

– Там много чего было. Мы с ней сильно кувыркнулись с мотоцикла в сцене погони. Я резко развернулся, приподнял мотоцикл на колесо, а Оля вошла в состояние погони, и мы хлопнулись! Она была легко одета, ободрала ногу, а я через джинсы получил серьёзный ожог. Но на следующий день мы, забинтованные, продолжили съёмку. Она – боец. Все трюки делала сама.Мы отсняли весь фильм, но осталась финальная сцена, в которой нам надо было прыгать вместе из окна. Оля была напугана, но согласилась. Мы поднялись наверх, открыли окно, а сверху все выглядит страшнее! Мы присели на подоконник и… прыгнули. Оля в комочек собралась и пробила весь приход (картонные коробки, сложенные внизу для подстраховки, – прим. авт.), но всё обошлось. Второй дубль и вошёл в фильм. А Оля стала почётным каскадёром.

– Доспехи в фильмах были настоящие или выглядели как настоящие?

– Абсолютно настоящие. И оружие, и кольчуга, в которой я месяц бегал по крепости. В конце концов я так к ней привык, что мне было в ней очень удобно – хоть на камнях лежи! Ко всему привыкаешь… Время диктует героев.

– Как случилось, что рыцарей в вашем творчестве вытеснила культовая «Бригада», которая начала новую эру отечественного кино?

– Всему своё время. Тогда появились такие герои. Наверняка исходя из дня сегодняшнего скоро появятся новые, про которых тоже будут писать и снимать.

– Правда ли, что для «Бригады» вы Безрукова выкупили у Табакова?

– Это длинная история. Мы хотели взять на главную роль Женю Миронова, но он тогда снимался у Никиты Михалкова. А Сергея я снимал в «Крестоносце» и «Крестоносце 2», где он познакомился со своей будущей супругой, и мы решили позвать его. Но он был плотно занят в репертуаре, и нам действительно приходилось в те дни, когда он снимался, оплачивать Табакову его простой. Но оно того стоило!

– Если сейчас скажут: нам надо на съёмках «Ламборджини» или «Линкольн» взорвать, продюсер за голову схватится. Как вам удалось провернуть это в «Бригаде»?

– У моего товарища и соседа Умара Джабраилова была эта машина, но на неё не было документов, и когда я позвонил и предложил купить её для съёмок, он нам её подарил. В итоге мы её взорвали, и было не очень жалко. Сейчас, задним числом, я понимаю, что это было легкомысленно с моей стороны, но зато как получилось!

– Да уж, эффектно! А что в итоге сложнее: трюки в историческом кино или в фильмах про наших современников?

– Перед каждой картиной стоят свои задачи и возникают свои сложности. Но исторические картины более зрелищные. Сейчас у меня есть интересный проект, думаю о его финансировании. Это легенда о Тамерлане, которую я планирую совместить с днём сегодняшним. Может получиться очень интересно.

– Какой трюк стал самым опасным в вашей истории?

– Их немало. Самые сложные, наверное, были в «Крестоносце» – прыжок через идущий состав на двух машинах, одна из которых перелетала пустую платформу, а другая врезалась в цистерну с горючим. Это был опасный момент нашей жизни. Очень сложным был и прыжок на трёх мотоциклах с вертолёта с высоты 3000 метров. Мотоциклы приземлялись и продолжали двигаться. Тогда не было компьютерной графики, и всё делалось вживую.

– Вытеснят ли, на ваш взгляд, в будущем компьютерные трюки настоящие?

– Нет, ни в коем случае. Компьютерная графика позволяет всё делать более динамично и зрелищно, но в любом случае изначально работают каскадёры. Сегодня у нас в Союзе каскадёров много интересных ребят, которые на многое готовы и тренируются с бывалыми ветеранами.

– Да, на фестивалях они отлично выступают. Кстати, именно на фестивалях ваши поклонники узнали, что вы ещё и отличный певец. Планируете ли вы приехать с концертом в Нижний?