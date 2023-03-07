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43 минуты назад

Как Арнольда Шварценеггера снимали на Красной площади: видео

Мария Каткова

Фильм "Красная жара", вышедший в 1988 году, произвел настоящий фурор в СССР и на постсоветском пространстве. Картина заполнилась различными киноляпами, ошибками и стереотипами, в связи с чем ее часто высмеивали.

Однако стоит отметить, что режиссеры сделали все возможное, чтобы фильм выглядел натурально. Так, это был один из первых проектов в Голливуде, одна из сцен которого снималась в самом центре Москвы, на Красной площади.

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Позднее очевидцы сообщали, что Шварценеггера после съемок облепили поклонники, и он дольше стоял и раздавала автографы, чем режиссеры снимали нужную сцену. Однако создателям пришлось столкнуться с некоторыми трудностями.

О том, с какими проблемами столкнулась съемочная группа "Красной жары" в Москве, рассказали в своем блоге @kinoinfa.

Ранее сообщалось о голливудских звездах, закрутивших роман с русскими девушками.

Фильмы,Видео,Арнольд Шварценеггер,
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