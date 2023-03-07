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2 часа назад

Создателей афиши фильма с Юлией Пересильд заподозрили в плагиате

Мослента

В плагиате американского постера заподозрил создателей афиши нового российского фильма о космосе «Вызов» продюсер, сценограф, актер Петр Черенков. Своим наблюдением он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отечественная картина с Юлией Пересильд в главной роли должна выйти на большие экраны в апреле.

Создателей афиши фильма с Юлией Пересильд заподозрили в плагиате
Фото: МослентаМослента

«Зачем повторять постер классного фильма с великой Буллок ради фильма с, простите, Пересильд...» — возмутился Черенков, приложив для сравнения две киноафиши.

На постерах героини фильмов на борту космических кораблей находятся в невесомости в позе «эмбриона». Кроме того, у актрис практически одинаковая одежда — короткие шорты и майки.

Фильм «Гравитация» с Сандрой Буллок в главной роли вышел на экраны в 2013 году. В картине рассказывается о космической миссии медицинского инженера доктора Райан Стоун.

Фильмы,Вызов,Гравитация,Райан Стоун,Сандра Буллок,Юлия Пересильд,
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