Создателей афиши фильма с Юлией Пересильд заподозрили в плагиате

В плагиате американского постера заподозрил создателей афиши нового российского фильма о космосе «Вызов» продюсер, сценограф, актер Петр Черенков. Своим наблюдением он поделился в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Отечественная картина с Юлией Пересильд в главной роли должна выйти на большие экраны в апреле.

Фото: Мослента Мослента

«Зачем повторять постер классного фильма с великой Буллок ради фильма с, простите, Пересильд...» — возмутился Черенков, приложив для сравнения две киноафиши.

На постерах героини фильмов на борту космических кораблей находятся в невесомости в позе «эмбриона». Кроме того, у актрис практически одинаковая одежда — короткие шорты и майки.