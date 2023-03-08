Фильмы о страстных и смелых женщинах: что посмотреть вечером 8 Марта

В честь Международного женского дня мы собрали вдохновляющие фильмы о женщинах. "Омск Здесь", основываясь на личных предпочтениях, составил список самых жизнеутверждающих картин о хрупких и одновременно сильных женщинах.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Наша подборка фильмов ярко иллюстрирует то, что эпитет "слабый" женскому полу подходит не всегда. Среди лидеров не только красивые мелодрамы, но и триллеры.

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Первое, что приходит в голову, когда просят назвать фильм о сильных женщинах - "С меня хватит!" (16+) - триллер с Дженнифер Лопес в главной роли. Перед героиней встал вопрос: как поступить в непростой жизненной ситуации - терпеть или бороться? Какой путь она выберет, вы узнаете, посмотрев фильм... Всё правдоподобно и очень эмоционально. Вместе с героиней вы испытаете страх, боль, отчаянье и не раз нажмёте на паузу, если нужно ненадолго отвлечься, так как не захотите пропустить ни минуты. Удивляет и восхищает, и в то же время пугает поведение героини, её поступки. Фильм отлично показывает, на что готова пойти женщина, чтобы защитить себя и своего ребёнка. Дженнифер Лопес смогла передать все те чувства, которые может испытывать любая женщина, оказавшаяся на её месте. Ну и, конечно, на Дженнифер Лопес, в какой бы роли она ни была, всегда приятно смотреть.

Скарлетт О’Хара - самая сильная девушка из литературных произведений, какая мне известна. Роман "Унесённые ветром" я перечитывала четырежды, а сколько раз смотрела фильм - не сосчитать. В его начале мы встречаем 16-летнюю избалованную и капризную Скарлетт, наследницу богатой хлопковой плантации. В голове девушки - только наряды, ухажёры и страдания по мужчине, которого ей никогда не заполучить. Но всё меняет Гражданская война и дальнейшая реконструкция американского Юга. И в конце фильма мы видим женщину, потерявшую друзей, родителей, ребёнка, двух мужей, юношескую любовь, а также одобрение общества. Но какое бы испытание ни выпало Скарлетт, она не сдаётся. Чего стоит одна сцена в конце первой серии, когда девушка, стоя посреди разгромленного семейного гнезда, с поднятым вверх кулаком обещает себе: "Бог - свидетель: я солгу, украду, убью, но никогда больше я не буду голодать, никогда!". С точки зрения современной морали и новой этики к "Унесённым ветром" есть некоторые вопросы. Однако, считаю, стоит сделать скидку на время, в которое писался роман и снимался фильм. Так что просто насладитесь невероятно красивой картинкой и блестящим актёрским дуэтом Вивьен Ли и Кларка Гейбла.

Меня тоже вдохновляют фильмы с Джей Ло, один из них - "Начни сначала". Это оптимистичная и воодушевляющая история о том, что возраст не помеха для осуществления мечты и смелых экспериментов. По сюжету фильма 40-летняя Мая задумалась о том, насколько она преуспела в жизни. Оборачиваясь назад, она с тоской вспоминает, как ей пришлось отдать на усыновление свою новорождённую дочь, о том, что не окончила университет и что до сих пор живёт в съёмном доме. Героиня переживает кризис во всём: у неё не складывается личная жизнь, на работе её не ценят, а возможности реализовать свой потенциал так и не подвернулось. "Начни сначала" - это такая сказка для взрослых девочек, в которой нет принца, поэтому она так цепляет. А ещё в фильме все злодеи будут оправданы, ведь за их поступками тоже кроются определённые мотивы. Поэтому, я считаю, что этот фильм украсит любой уютный вечер в объятиях диванных подушек и пледа.

"Жена смотрителя зоопарка" - это история женского подвига, основанная на реальных событиях во время Второй Мировой войны. Мне кажется, название фильма совсем не отражает его сути, ведь зрителя ждёт далеко не история о животных. Главная героиня не только смотрительница зоопарка, она мать, жена и женщина, которая ежедневно рискует жизнью ради спасения евреев прямо под носом нацисткой армии. Думаю, именно такой образ бесстрашной и чуткой женщины в очередной раз показывает силу "слабого" пола.

Пеги Даль - молодая девушка-оторва, с детства мечтает выбраться из Буффало и поступить в престижный университет - Лигу Плюща. Когда приходит время, её берут в вуз, но средств на оплату дорогостоящего обучения у семьи не хватает. Пеги не сдаётся и старается разными и не очень законными способами заработать деньги на мечту - спекуляцией сигарет и продажей липовых билетов на матчи, но однажды она попадает в опасный бизнес по сбору долгов, где и находит своё призвание. У Пеги хватило смелости не только войти туда, но и на равных конкурировать с мужчинами. Несмотря на то, что кинолента имеет больше комедийный характер, она рассказывает историю о девушке, которая, несмотря ни на что, не сдается. Упорство, смекалка, оптимизм, целеустремленность и самоотдача помогли ей не отчаяться и найти своё место в жизни. Поэтому фильм не только поднимет настроение, но и мотивацию вопреки сложным жизненным обстоятельствам двигаться дальше. Кстати, история основана на реальных событиях.

Мне кажется, сложно найти в мировом кинематографе более хрупкое и чуткое создание, чем Амели (Одри Тоту) в культовом творении режиссёра Жан-Пьера Жёне. Она невероятно женственна! Любит всякие приятные девчачьи мелочи, вроде размалывания ложечкой десерта, просмотра любимых старых фильмов по сотне раз. Да и в чувствах, когда понимает, что способна наконец человеку довериться, проявляет себя как очень страстная натура. Между тем эта миниатюрная нежная девушка с тонким голоском способна в определённый момент и зубы показать! Она не раз берётся наказывать людей за необоснованную грубость, и методы её, если помните, беспощадны. А когда на горизонте возникает новое неизведанное чувство, то и тут Амели берёт инициативу на себя, придумывает целый квест, чтобы обратить внимание понравившегося мужчины на себя. Да, она до жути боится жизни и людей, но вместе с тем постоянно вмешивается в быт и покой окружающих, неожиданно делая всех счастливыми. И как очаровательно это у неё получается. Убеждена, для такого нужна смелость с большой С!

Я предлагаю пересмотреть, а кому-то впервые увидеть прекрасную советскую комедию "Королева бензоколонки". Это фильм, пропитанный теплом, романтикой дорожных приключений с верой в мечту. Он о настойчивой, но мягкой силе очарования, которая способна вдохнуть новую жизнь в давно привычное и изменить сложившиеся устои. Главная героиня картины Людмила Добрыйвечер, которую сыграла Надежда Румянцева, - молодая, немного наивная, но упрямая предприимчивая девушка, она с азартом принимает вызовы судьбы и не пасует перед неприятностями. Её история вдохновляет быть верной себе, идти вперёд вопреки мнению и ожиданиям окружающих и без страха воплощать свои мечты.