7 мультсериалов, которые стоит посмотреть девочкам

Празднику 8 марта на сегодняшний день более 100 лет. Не старожил, но умудрённый опытом, как и женщины, пробившие себе дорогу к равноправию.Но не будем углубляться в историю, лучше, подскажем, какие мультсериалы подойдут для просмотра на 8 марта и не только.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Девочкам в этот день наверняка захочется увидеть больше сплочённых команд, разнообразие женских персонажей и интересные сюжеты. Всё это найдётся в нашей подборке 7 отличных мультсериалов для девочек.

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Начинается всё в городе Мышкин, куда приезжают волшебницы Маша, Варя и Снежка. Там они становятся ученицами местной школы, с городом и его окрестностями героинь любезно знакомит рыжеволосая и неугомонная Алёнка. Никто пока не знает, что она является принцессой. Приключения команды приводят к раскрытию как старых, так и новых тайн, на фоне чего дружба девочек становится крепче. Третий сезон шоу завершился, скоро нас ждёт продолжение. И, надеемся, больше волшебниц!

№ 2: «My little pony: Дружба — это чудо»

Волшебство, разнообразие пони и не только, яркие краски и возможность любую ситуацию спасти дружбой. Дружба в мультсериале настоящее чудо, зрительницы без труда найдут любимых персонажей, не ограничившись кем-то одним. У пони-франшизы много ответвлений, а это значит, что узнавать подробности устройства вселенной можно достаточно долго.

Белка и Стрелка — образец дружбы, прошедшей через испытания значительно большее, чем годы, проведённые в компании друг дурна. Стоит им оказаться на космической станции в компании верного экипажа, как зрителям становится интересно, на что способны героини. Смелые и отважные, известные по всему миру Белка и Стрелка, они постоянно показывают мастер класс о том, как не сдаваться в трудных ситуациях, не поддаваться стрессу и работать сообща. Подобные умения пригодятся в любом возрасте.

У каждого человека в жизни рано или поздно появляется та самая Миссия. Главные героини мультсериала «Чародейки» встречаются с Миссией в подростковом периоде. Она заключается в том, что девочки, преодолевая разногласия, взрослея, переживая гормональный бунт при необходимости быть Стражницами, которых выбирают для защиты планеты от нападок тираничного принца Фобоса, решившего захватить в том числе и Землю. Девушки защищают её и дружественную планету Меридиан.

У девочки Софии происходит период адаптации в новой семье. Её пока незнакомые родственники являются членами королевской династии. Героиня берёт обстоятельства в свои руки и получает в ответ ценный подарок, волшебный талисман. Амулет Авалора важен для неё, он благословляет Софию на благие дела, в чём девочка не знает себе равных, доброе сердце располагает к себе как жителей королевства, так и принцесс, а заодно и зрительниц.

Необычное хобби — то, в чем девочек периодически упрекают. И зря делают. Алиса, та самая, которая героиня одноименных книг Кира Булычева, не страдает ни секунды из-за того, что интересуется всем самым необычным, а необычное наполняет космос и особенно планеты, до которых проще простого долететь. Своим бравым видом и отсутствием страха перед неизвестностью Алиса подаст зрительницам заразительный положительный пример. И уж тем более напомнит, что не мы выбираем хобби. Это хобби, иногда далеко не одно, всегда выбирает нас.