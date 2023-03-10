Глава Disney пообещал полностью обновить состав «Мстителей»

По его словам, «Мстители» будут приоритетом в продвижении киновселенной Marvel. «У Marvel в целом около семи тысяч персонажей, есть еще много историй, которые можно рассказать <...> Я думаю, нам просто нужно посмотреть, каких персонажей или истории выдвинуть на передний план. И если вы посмотрите на траекторию развития в течение следующих пяти лет, вы увидите много нового», — сказал он.