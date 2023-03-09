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41 минуту назад

Умер французский певец и актер Мишель Амон, экранный партнер Брижит Бардо

Российская Газетаиещё 2

8 марта в Сан-Клу скончался артист, известный как Марсель Амон, певец, автор песен, сценарист, саксофонист и актер, Тони из романтической комедии с Брижит Бардо 1956 года "Невеста слишком хороша". Некрологи публикуют французские СМИ со ссылкой на подтверждение от семьи Амона.

Умер французский певец и актер Мишель Амон
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Марсель Жан-Пьер Бальтазар Мирамон родился в 1929 году в Бордо. После окончания бакалавриата параллельно учился в консерватории и институте физкультуры, в итоге избрав творческую профессию и взяв псевдоним Марсель Амон. Как актер и певец дебютировал на сценах родного города, а в 1951-м переехал в Париж, где выступал в кабаре, пел и играл на саксофоне. С 1956-го регулярно работал в знаменитом концертном зале "Олимпия", "разогревая" публику перед Эдит Пиаф. В том же году Амон выпустил первую пластинку и дебютировал в кино.

Пик карьеры - 1960/70-е: Амон записывал песни как собственного сочинения, так и написанные Шарлем Азнавуром (Le Mexicain), давал аншлаговые концерты, зачастил на экраны, вел собственные телепрограммы. В 1980-х Амон практически ушел со сцены, занялся писательством, вернувшись к музыке в конце нулевых.

Первая жена - Тамарой Владимировна Деинесс, родившая артисту двоих детей - Катю и Алексис. С 1978-м Амон женился на Марлен Лабор.

Фильмы,Шарль Азнавур,
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