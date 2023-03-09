Умер французский певец и актер Мишель Амон

8 марта в Сан-Клу скончался артист, известный как Марсель Амон, певец, автор песен, сценарист, саксофонист и актер, Тони из романтической комедии с Брижит Бардо 1956 года "Невеста слишком хороша". Некрологи публикуют французские СМИ со ссылкой на подтверждение от семьи Амона.

Марсель Жан-Пьер Бальтазар Мирамон родился в 1929 году в Бордо. После окончания бакалавриата параллельно учился в консерватории и институте физкультуры, в итоге избрав творческую профессию и взяв псевдоним Марсель Амон. Как актер и певец дебютировал на сценах родного города, а в 1951-м переехал в Париж, где выступал в кабаре, пел и играл на саксофоне. С 1956-го регулярно работал в знаменитом концертном зале "Олимпия", "разогревая" публику перед Эдит Пиаф. В том же году Амон выпустил первую пластинку и дебютировал в кино.