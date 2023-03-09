Шоураннер "Дома дракона" пообещал появление "пяти новых драконов" во втором сезоне

Шоураннер сериала "Дом дракона" Райан Кондал раскрыл некоторые детали второго сезона. Его слова цитирует The Hollywood Reporter. "Вы встретитесь с пятью новыми драконами", - поделился Кондал. Продюсер добавил, что съемки предстоящего сезона начнутся "очень скоро" в 2023 году. Писатель Джордж Мартин, автор оригинальных произведений, по которым были сняты "Игра престолов" и "Дом дракона", поддержал адаптацию своих книг. "Давление от критики адаптирования сериалов - ничто по сравнению с давлением от ожиданий окончания романов", - заявил он. Ранее в HBO сообщили, что новый сезон "Дома дракона" выйдет не раньше лета 2024 года.