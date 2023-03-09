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2 часа назад

Умер Эд Фьюри, актер-культурист из "Джентльмены предпочитают блондинок" с Монро

Российская Газета

Скончался Эд Фьюри, актер-бодибилдер, чья экранная карьера, стартовав в середине 40-х, распростерлась на полвека. На счету Эда - около полусотни проектов, как на ТВ, так и для больших экранов - оригинальные "Остров фантазий", "Странная парочка", "Миссия невыполнима" и "Шазам!", "Коломбо", "Звездный путь", "Ад в открытом море", "Деметрий и гладиаторы", "Эббот и Костелло летят на Марс", "Джентльмены предпочитают блондинок" и, главное, культовая линейка жанра sword & sandal (меч и сандалии) про Усруса - "Урсус", "Урсус в Огненной замле" и "Урсус в Долине львов". Плюс еще минимум десяток опусов, милых сердцам любителей максимально винтажного VHS.

Умер Эд Фьюри, актер-культурист из "Джентльмены предпочитают блондинок" с Монро
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Победитель конкурса "Мистер Мускул Бич" 1951 года и один из самых успешных sword & sandal-актеров эпохи ушел в своем доме в Калифорнии на 95-м году жизни. Об этом сообщает его вдова, не назвав причину.

Эдмунд Холовчик (настоящее имя) родился в 1928 году в Нью-Йорке. В школе занимался борьбой, тогда же заинтересовался целенаправленным подъемом тяжестей. Переехав в 40-е в Калифорнию, плавно вписался в коммюнити пляжных атлетов, быстро пойдя в гору как модель. А когда Голливуду понадобились мясные парни - его там приняли как родного.

Кстати, на американском ТВ псевдомифологическое его фэнтези упорно пропихивалось как "Урсус, сын Геракла". Хотя к Гераклу этот тип не имеет вообще никакого отношения.

Уйдя из кино в 70-х, Эд вернулся на экраны в 1996-м в "Девушках из Долины динозавров" в формате оммажа самому себе - его персонажа в картине зовут Ур-Со.

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