Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Мелом Гибсоном

Австралийский и американский актер, режиссер и сценарист Мел Гибсон снялся более чем в 70 картинах, а также подарил миру фильмы, за которые его неоднократно номинировали на премию «Оскар». Какие ленты посмотреть, чтобы познакомиться с его творчеством, читайте в материале «Рамблера».

«Человек без лица» (1993)

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Ненавистная жизнь с матерью и двумя сестрами от разных отцов сделала 12-летнего Чака циником и нахалом. Но однажды он знакомится с Джастином Маклаудом — таинственным отшельником с обезображенным лицом, о котором ходят самые невероятные слухи. И оказалось, что не все еще потеряно для обоих.

Кадр из фильма "Человек без лица"

«Храброе сердце» (1995)

Действие фильма начинается в 1280 году в Шотландии. Уильям Уоллес рано лишился отца, погибшего от рук англичан, и его забрал к себе дядя Оргайл, который дал ему хорошее образование в Европе. На родину Уильям возвращается уже взрослым человеком, мечтающим завести семью и вести мирную жизнь. Но судьба распорядилась иначе. Его невесту убили англичане, и он начал свой крестовый поход за свободу.

«Страсти Христовы» (2004)

Фильм рассказывает о последних 12 часах жизни Иисуса, начиная с Моления о чаше и заканчивая кратким описанием Его Воскресения. Также изображены некоторые воспоминания Иисуса, где Он предстает как Ребенок, как Молодой Человек со Своей Матерью, давая Нагорную проповедь, обучая Двенадцать апостолов, а также на Тайной вечере. Картина стала одним из самых кассовых фильмов с рейтингом R за всю историю.

Кадр из фильма "Страсти Христовы"

«Апокалипсис» (2006)

Во время Вьетнамской войны капитан Уиллард отправляется вверх по реке в Камбоджу со спецзаданием: найти и убить сумасшедшего полковника Курца, создавшего в отдаленном районе нечто вроде собственного культа. По пути капитан становится свидетелем безумия и ужасов войны. Все диалоги в фильме — на юкатекском языке.

«По соображениям совести» (2016)