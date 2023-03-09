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2 часа назад

Фильм «Миссия невыполнима 7» называют «слишком длинным»

Чемпионат.com

Боссам Paramount Pictures фильм «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» показался слишком длинным. Руководитель Paramount Global Боб Бакиш заявил, что авторам придётся сократить продолжительность боевика. При этом, по его словам, на тестовых показах лента произвела на зрителей исключительно положительное впечатление.

Фильм «Миссия невыполнима 7» называют «слишком длинным»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На прошлой неделе мы провели первый тестовый показ для аудитории. Зрители были в восторге. Картина всё равно длится слишком долго, авторы должны её сократить. Но фильм безумный. Это похоже на захватывающий аттракцион. И Том более чем хорош.

Посмотреть седьмую часть «Миссии невыполнима» с подзаголовком «Смертельная расплата. Часть 1» можно будет в июле 2023 года. Через год до кинотеатров должна добраться и вторая часть приключений Итана Ханта, которая станет последним фильмом во франшизе для Тома Круза.

Фильмы,Миссия невыполнима,Итан Хант,Том Круз,
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