Фильм «Миссия невыполнима 7» называют «слишком длинным»

Боссам Paramount Pictures фильм «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» показался слишком длинным. Руководитель Paramount Global Боб Бакиш заявил, что авторам придётся сократить продолжительность боевика. При этом, по его словам, на тестовых показах лента произвела на зрителей исключительно положительное впечатление.

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На прошлой неделе мы провели первый тестовый показ для аудитории. Зрители были в восторге. Картина всё равно длится слишком долго, авторы должны её сократить. Но фильм безумный. Это похоже на захватывающий аттракцион. И Том более чем хорош.