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56 минут назад

"Жизнь по вызову", "Эскортницы", "Тест на беременность": что смотрят россиянки

Российская Газета

К минувшему празднику 8 марта онлайн-кинотеатр KION выложил рейтинг самых популярных проектов среди женской аудитории.

"Жизнь по вызову", "Эскортницы": что смотрят россиянки
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным сервиса, с 1 марта 2022-го по 1 марта 2023 года особой популярностью у женщин пользовались остросоциальные проекты, а также комедии, психологические драмы и ромкомы.

На первом месте - триллер Сарика Андреасяна о рынке эскортниц "Жизнь по вызову" с Павлом Прилучным, на втором - детективная драма "Обоюдное согласие" Валерии Гай Германики, замыкает "пьедестал" медицинская драма об отделе гинекологии "Тест на беременность" со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте.

Также в списке: "Почка" Любовью Аксёновой (вчера стартовал второй сезон), турецкий хит "Постучись в мою дверь", детективные триллеры "Капкан на судью" с Домогаровым и Толстогановой и "Переговорщик" с Кириллом Пироговым, сериал "полиамории" Amore more, комедия о "Нереалити", а также мистическая "13 клиническая" с Данилой Козловским.

В списке полнометражных фильмов - польская драма "Эскортницы", комедия "Непослушник" Владимира Котта, триллер "Одна". В десятке: "Любовники", "Сердце пармы", монофильм с Прилучным "Слон", драма о буднях секс-работниц "Купи меня", а также "Родители строго режима" и "Я буду жить".

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