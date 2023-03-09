"Жизнь по вызову", "Эскортницы": что смотрят россиянки

По данным сервиса, с 1 марта 2022-го по 1 марта 2023 года особой популярностью у женщин пользовались остросоциальные проекты, а также комедии, психологические драмы и ромкомы.

В списке полнометражных фильмов - польская драма "Эскортницы", комедия "Непослушник" Владимира Котта, триллер "Одна". В десятке: "Любовники", "Сердце пармы", монофильм с Прилучным "Слон", драма о буднях секс-работниц "Купи меня", а также "Родители строго режима" и "Я буду жить".