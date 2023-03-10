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Аниме «Наруто» получит новые серии

Авторы аниме-сериала «Наруто» в честь 20-летия с момента выхода первой серии решили создать четыре специальных эпизода. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте проекта.

Аниме «Наруто» получит новые серии
© Lenta.ru

В социальной сети также появились постеры, подготовленные к этому событию. Новые эпизоды начнут выходить в сентябре.

Также в июле в Японии пройдет прокат отдельных эпизодов из оригинального аниме «Наруто».

Режиссером премьерной серии «Наруто» стал Хаято Датэ, а продюсерами выступили компании Studio Pierrot и TV Tokyo.

Ранее стало известно о планах Netflix выпустить аниме-сериал по «Очень странным делам» Stranger Things Tokyo. Это будет первым спин-оффом «Очень странных дел». Режиссер проекта Мэтт Даффер отметил, что проект будет полностью отличаться от оригинала и больше расскажет о мире, в котором происходят основные действия сериала.

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