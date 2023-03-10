Почему «Беспринципные» опередили в прокате «Нюрнберг»

Комедия «Беспринципные в деревне» стала лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав за минувшие выходные 108 млн рублей.

Фото: Мир новостей Мир новостей

А вот на «Кинопоиске» лента получила рейтинг 6 из 10 возможных баллов. Зрители обвинили главных героев в «картонности», а сам фильм — в конвейерности.

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По мнению экспертов, если бы режиссер ленты перенес главных героев в Дубай, а не в деревню, аудитории происходящее больше бы понравилось. Фильм «Беспринципные в деревне» мало чем отличается от оригинального сериала. Смотреть его стоит лишь тем, кто получил удовольствие от всех трех сезонов комедии на Кинопоиске.

У «Беспринципных в деревне» обнаружилась та же проблема, что была и у оригинального сериала - фильму отчаянно не хватило качественного юмора.

Первые минут 40 были очень забавными. Зрителям понравилось смотреть, как богачи, только приехавшие в деревню, своеобразно реагировали на все вокруг.

Однако затем юмор, выстроенный на контрасте города и деревни, приелся. А предложить ничего другого, кроме неадекватных выходок некоторых героев, авторы фильма не смогли.

Не на высоте оказалась и актерская игра. Максим Виторган, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников, Надежда Михалкова профессиональные, крепкие актеры. Но этот фильм они провели с одной эмоцией на лице. Порадовал лишь Николай Фоменко.

Глядя на экран, то и дело задаешься вопросом: неужели, имея настолько звездный актерский состав, нельзя было лучше распорядиться его способностями?

Сюжет фильма качественно отличается от сериала.

Самый харизматичный герой сериала - генерал Хадяков (Николай Фоменко) - решил отметить свой юбилей в обычной русской деревне. К нему на праздник поехали все знакомые зрителям обитатели Патриков.

И теперь мажоры оказываются в непривычных условиях, а после празднования юбилея генерала и скандала с местными им приходится выживать, добывая еду. Жители «Патриков» столкнулись с суровыми местными нравами, с которыми они не хотят мириться.

Съемки проходили в деревне Мандроги Ленинградской области, что поменяло атмосферу фильма и погрузило зрителя в быт деревенского жителя.

«Мандроги - какая же красота! Как повезло тем, кто там живет: видеть, как сменяется одно время года на другое так красочно и ярко, этому позавидует любой городской житель. Съемки «Беспринципных» это, безусловно, скрасило» - поделилась своим мнением о съемках в картине актриса Надежда Михалкова, сыгравшая одну из основных ролей.

«Во время съемок сериала мы работали каждый со своим партнером, лишь иногда пересекаясь на какую-то новеллу. А тут все встретились вместе. Я ужасно переживала, как это будет, как команда будет взаимодействовать, когда соберется вместе»- рассказала еще одна актриса, снявшаяся в фильме Кристина Бабушкина.

Характеры многих героев не были раскрыты полностью, потому что комедия о беспринципных 3 сезона строилась на пороках каждого героя.

Все друг другу врали, но в полном метре режиссер отошел от основной концепции. Правда, показал, что в конце фильма персонаж Максим Виторгана сильно изменился в лучшую сторону.

«Вся компания, которая здесь находится, как большая семья, очень приятно, что мы жили тут вместе безвылазно в этом «пионерском лагере» на съемках», - вспоминал о съемках Николай Фоменко.

К любимым героям присоединились Александр Балуев и Ирина Пегова, которые стали катализаторами этой истории. Их персонажи не только поссорились с мажорами, но и ознакомили их с законами жизни, которые оказались очередной аферой.

По мнению некоторых взыскательных зрителей, фильм Романа Прыгунова получился неоднозначным. Не случайно выйдя из зала, отец режиссера, известный актер и художник, народный артист России Лев Прыгунов раскритиковал сценарий киноленты.

- Я ведь сам снимался в сериале «Беспринципные», мне понравился и сценарий, и игра актеров, особенно Оксаны Акиньшиной и Павла Деревянко, они играли естественно.

А вот в фильме пришлось обманывать – что все происходит в настоящей деревне. А на самом деле изначально намечалось, что все участники поедут не в настоящую деревню, а в «потемкинскую». Но сценарий пришлось менять по ходу съемок. Это очень не понравилось Льву Прыгунову. И об этом он откровенно сказал своему сыну.

– Но Роман пошел на поводу у продюсеров, решив, что такой поворот сюжета более логичен и правилен, но на премьеру фильма я все равно пришел, чтобы поддержать сына.