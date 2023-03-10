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1 час назад

Вышел финальный трейлер фильма по игре Super Mario Bros

Lenta.ru

Японская корпорация Nintendo представила финальный трейлер к предстоящей полнометражной анимационной картине по мотивам культовой игры Super Mario Bros. Видео опубликовано на YouTube-канале Illumination.

Генеральный директор голливудской студии Illumination Крис Меледандри отметил, что в создании фильма приняли участие около 600 человек в течение более чем шести лет.

Анонс мультфильма о супербратьях Марио состоялся еще в 2018 году. Изначально выход киноленты планировался на конец 2022 года, однако был перенесен на апрель 2023-го. Режиссерами выступили Аарон Хорват и Майкл Джеленик, продюсерами являются Крис Меледандри и Сигэру Миямото. Это третий полнометражный фильм, основанный на серии видеоигр Mario.

Премьера фильма планируется 5 апреля 2023 года в Северной Америке. Дистрибьютором картины выступила кинокомпания «Universal Pictures».

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