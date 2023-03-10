Вышел финальный трейлер фильма по игре Super Mario Bros

Генеральный директор голливудской студии Illumination Крис Меледандри отметил, что в создании фильма приняли участие около 600 человек в течение более чем шести лет.

Анонс мультфильма о супербратьях Марио состоялся еще в 2018 году. Изначально выход киноленты планировался на конец 2022 года, однако был перенесен на апрель 2023-го. Режиссерами выступили Аарон Хорват и Майкл Джеленик, продюсерами являются Крис Меледандри и Сигэру Миямото. Это третий полнометражный фильм, основанный на серии видеоигр Mario.