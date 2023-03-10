Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+5° в 
USD 75.90EUR 80.14
Войти в почту
2 часа назад

Вселенную «Крида» хотят расширить с помощью сериала и аниме

Чемпионат.com

По информации издания Deadline, успех «Крида 3» дал Майклу Б. Джордану понять, что франшизу можно активно развивать в различных направлениях. Если верить источникам издания, то с Джорданом уже встречались для обсуждения потенциальных проектов.

Вселенную «Крида» хотят расширить с помощью сериала и аниме
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Одним из них должно стать аниме по «Криду». Его деталей нет, да и сама разработка пока что на стадии переговоров. Также есть идея создать сериал, посвящённый Амаре, дочери Адониса Крида, которую в триквеле сыграла актриса Мила Дэвис-Кент.

Deadline отметило, что есть вероятность появления и четвёртой части «Крида», но о ней пока не говорили.

Ранее сообщалось, что компания Metro-Goldwyn-Mayer работает над фильмом про Драго — российского боксёра и противника Рокки Бальбоа, которого сыграл Дольф Лундгрен.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий