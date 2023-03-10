Вышел трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа»

Если есть коты, значит, должны быть и мыши. В полнометражном мультфильме «Коты Эрмитажа» достаточно и тех, и других. В Сети появился первый трейлер, и некоторые события там принимают неожиданный поворот. Смотрите в компании Тлум.Ру.
В российском прокате «Коты Эрмитажа» появятся в самый соответствующий подобной тематике месяц — 23 марта, так что с нетерпением ждём выхода.
Как мы уже говорили, начнётся всё с кота Винсента и мыши Мориса. Друзьями они станут за долгое плавание до самого Санкт-Петербурга. И стоит заметить: Винсент до прибытия в культурную столицу и не подозревал, что должен охотиться на мышей. А зрители, пожалуй, не рассматривали клавесин как средство передвижения по водной глади.
Но всё это лирика, ведь в Эрмитаже — одном из самых знаменитых музеев планеты — у Винсента появляются новые трудности. Он получает нагоняй от местного органа самоуправления, то есть от других котов. Влюбляется в кошечку Клеопатру. И понимает, что Морис, назвавший себя потомственным искусствоедом, намеревается пронзить острыми зубами саму «Мону Лизу». Невероятно! Чтобы Винсенту совсем не было скучно, на свободу вырывается призрак Эрмитажа.
Винсента озвучил актёр Роман Курцын:
«Мой кот — аферист по принуждению, то есть попал случайно в обстоятельства, при которых должен был врать. Это как снежный ком, который катится, катится, катится. Он завирается до такой степени, что уже сам не понимает где правда, а где ложь. Это такой современный Фигаро, мне кажется, Ревизор. Я бы назвал его именно таким — КотоФигаро».
Клеопатру озвучила певица Полина Гагарина:
«Она дама с характером и может сама за себя постоять в любой ситуации. При встрече с котом Винсентом — главным героем — она начинается меняться буквально на глазах. Этот открытый в общении и достаточно простой кот заставляет её измениться в лучшую сторону: она становится добрее и внимательнее к своим друзьям, находит настоящую любовь».