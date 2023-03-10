Вышел трейлер мультфильма «Коты Эрмитажа»

Если есть коты, значит, должны быть и мыши. В полнометражном мультфильме «Коты Эрмитажа» достаточно и тех, и других. В Сети появился первый трейлер, и некоторые события там принимают неожиданный поворот. Смотрите в компании Тлум.Ру.

В российском прокате «Коты Эрмитажа» появятся в самый соответствующий подобной тематике месяц — 23 марта, так что с нетерпением ждём выхода.

Что показали?

Как мы уже говорили, начнётся всё с кота Винсента и мыши Мориса. Друзьями они станут за долгое плавание до самого Санкт-Петербурга. И стоит заметить: Винсент до прибытия в культурную столицу и не подозревал, что должен охотиться на мышей. А зрители, пожалуй, не рассматривали клавесин как средство передвижения по водной глади.

Но всё это лирика, ведь в Эрмитаже — одном из самых знаменитых музеев планеты — у Винсента появляются новые трудности. Он получает нагоняй от местного органа самоуправления, то есть от других котов. Влюбляется в кошечку Клеопатру. И понимает, что Морис, назвавший себя потомственным искусствоедом, намеревается пронзить острыми зубами саму «Мону Лизу». Невероятно! Чтобы Винсенту совсем не было скучно, на свободу вырывается призрак Эрмитажа.

Винсента озвучил актёр Роман Курцын:

«Мой кот — аферист по принуждению, то есть попал случайно в обстоятельства, при которых должен был врать. Это как снежный ком, который катится, катится, катится. Он завирается до такой степени, что уже сам не понимает где правда, а где ложь. Это такой современный Фигаро, мне кажется, Ревизор. Я бы назвал его именно таким — КотоФигаро».

Клеопатру озвучила певица Полина Гагарина: