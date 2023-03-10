Disney будет меньше тратить на фильмы и сериалы

Генеральный директор Disney Боб Айгер сообщил, что компания будет снижать объем производства кино и сериалов и затраты на него. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По словам Айгера, телевизионный бизнес находится в упадке, у театра и кино неопределенное будущее, а потоковое вещание развивается, но получить прибыль в этом направлении непросто. На конференции Morgan Stanley генеральный директор Disney рассказал, что расходы компании "взлетели до небес", и с этим будут бороться, снижая количество контента. Команда, которая создает фильмы и сериалы Disney, солидарна с руководителем.

Боб Айгер отметил, что основной контент франшизы, в том числе Marvel, "Звездные войны", "Холодное сердце", по-прежнему будет эксклюзивным для платформ Disney. Фильм "Русалочка", который выйдет в мае, напомнит зрителям о влиятельности компании в сфере семейных развлечений, считает генеральный директор.

Как подчеркнул Айгер, цель Disney на ближайшее время — сделать приоритетом качество, а не количество контента.