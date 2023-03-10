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2 часа назад

Не только «Основной инстинкт»: лучшие фильмы с Шэрон Стоун

Мира Маркина

Мировую известность Шэрон Стоун принесла роль загадочной писательницы Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте». Правда, этот же фильм разрушил личную жизнь звезды. В подкасте Table for Two актриса призналась, что после выхода картины на большие экраны она лишилась опеки над своим сыном Роаном во время судебного процесса с бывшим супругом Филом Бронштейном. Стоун также отметила, что эта трагедия спровоцировала у нее проблемы со здоровьем. При этом звезда осталась в профессии и продолжила активно сниматься в кино.

Не только «Основной инстинкт»: лучшие фильмы с Шэрон Стоун
Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт" Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Какие картины с участием актрисы стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Вспомнить все» (1990)

Жизнь простого рабочего парня Дага Куэйда скучна и однообразна. Чтобы хоть как-то поразвлечься, он решает воспользоваться услугами некой компании, которая за определенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он — другой человек. Правда, после сеанса Даг не может понять, кто же он на самом деле — работяга или спецназовец, которого боятся и хотят убить.

Кадр из фильма "Вспомнить все"

«Казино» (1995)

Никто не умеет зарабатывать деньги, как Сэм Ротстин, — за свои неоспоримые достоинства он получил кличку Ас. Именно поэтому боссы мафии решили поручить ему заправлять огромным казино в Лас-Вегасе. А чтобы Сэму никто не мешал работать, мафиози отправили вслед за Асом друга детства Ротстина — Никки Санторо, отпетого бандита и безжалостного головореза.

Кадр из фильма "Казино"

«Дьявольщина» (1996)

Красивая, но слабая женщина Мия почти целиком и полностью зависит от мужа Гая — владельца и директора частной закрытой школы святого Ансельма для мальчиков. Он позволяет себе все, что захочется, и в открытую крутит роман с Николь, которая является преподавателем в школе. Обе женщины вынуждены мириться с таким положением дел, но когда жестокость Гая достигает невероятных высот, Николь и Мия решают сделать все возможное, чтобы избавиться от тирана.

Кадр из фильма "Дьявольщина"

«Великан» (1998)

Случилось так, что неожиданная встреча мистическим образом изменила судьбы двух одиноких школьников. Они были абсолютно не похожи друг на друга: Макс — молчаливый, застенчивый и неуклюжий гигант и Кевин — маленький, сообразительный и неизлечимо больной. В классе оба мальчика служили постоянными объектами всеобщих насмешек и издевательств. И тогда они решили противостоять несправедливости, объединившись в единое целое — в отважного и могучего рыцаря-великана...

Кадр из фильма "Великан"

Верн Тройер: что погубило самого маленького актера в Голливуде

«Сломанные цветы» (2005)

Разбирая почту, Дон Джонстон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с ним, обнаружила, что беременна. Не обращаясь за помощью к Дону, она вырастила сына, которому уже исполнилось 19 лет. Показав письмо другу Уинстону — любителю детективов — Дон получает от того совет: вспомнить всех своих подружек, которые у него были 20 лет назад, и посетить их, выяснив, какая из них родила ему наследника.

Кадр из фильма "Сломанные цветы"
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