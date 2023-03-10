Не только «Основной инстинкт»: лучшие фильмы с Шэрон Стоун

Мировую известность Шэрон Стоун принесла роль загадочной писательницы Кэтрин Трамелл в «Основном инстинкте». Правда, этот же фильм разрушил личную жизнь звезды. В подкасте Table for Two актриса призналась, что после выхода картины на большие экраны она лишилась опеки над своим сыном Роаном во время судебного процесса с бывшим супругом Филом Бронштейном. Стоун также отметила, что эта трагедия спровоцировала у нее проблемы со здоровьем. При этом звезда осталась в профессии и продолжила активно сниматься в кино.
Какие картины с участием актрисы стоит посмотреть, читайте в материале «Рамблера».
Жизнь простого рабочего парня Дага Куэйда скучна и однообразна. Чтобы хоть как-то поразвлечься, он решает воспользоваться услугами некой компании, которая за определенную плату посылает в его мозг импульсы, создающие полную иллюзию того, что он — другой человек. Правда, после сеанса Даг не может понять, кто же он на самом деле — работяга или спецназовец, которого боятся и хотят убить.
Никто не умеет зарабатывать деньги, как Сэм Ротстин, — за свои неоспоримые достоинства он получил кличку Ас. Именно поэтому боссы мафии решили поручить ему заправлять огромным казино в Лас-Вегасе. А чтобы Сэму никто не мешал работать, мафиози отправили вслед за Асом друга детства Ротстина — Никки Санторо, отпетого бандита и безжалостного головореза.
Красивая, но слабая женщина Мия почти целиком и полностью зависит от мужа Гая — владельца и директора частной закрытой школы святого Ансельма для мальчиков. Он позволяет себе все, что захочется, и в открытую крутит роман с Николь, которая является преподавателем в школе. Обе женщины вынуждены мириться с таким положением дел, но когда жестокость Гая достигает невероятных высот, Николь и Мия решают сделать все возможное, чтобы избавиться от тирана.
Случилось так, что неожиданная встреча мистическим образом изменила судьбы двух одиноких школьников. Они были абсолютно не похожи друг на друга: Макс — молчаливый, застенчивый и неуклюжий гигант и Кевин — маленький, сообразительный и неизлечимо больной. В классе оба мальчика служили постоянными объектами всеобщих насмешек и издевательств. И тогда они решили противостоять несправедливости, объединившись в единое целое — в отважного и могучего рыцаря-великана...
Разбирая почту, Дон Джонстон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с ним, обнаружила, что беременна. Не обращаясь за помощью к Дону, она вырастила сына, которому уже исполнилось 19 лет. Показав письмо другу Уинстону — любителю детективов — Дон получает от того совет: вспомнить всех своих подружек, которые у него были 20 лет назад, и посетить их, выяснив, какая из них родила ему наследника.