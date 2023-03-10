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1 час назад

В Москве состоялась премьера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Стелла Шмель

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошел премьерный показ фильма режиссера Сарика Андреасяна "На солнце, вдоль рядов кукурузы".

Сюжет фильма рассказывает о жизни Дамира Юсупова, который с детства грезил о карьере пилота, но судьба распорядилась иначе. Спустя много лет веру в него потеряли даже близкие и казалось, что про мечту придется забыть. Но благодаря искреннему желанию и преданности делу, он все-таки смог стать пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить лайнер на кукурузное поле.

На премьере к зрителям вышли режиссер Сарик Андреасян, а также съемочная группа и командир воздушного судна Дамир Юсупов.

Юсупов подчеркнул, что этот фильм не о том, как действовать в аварийной ситуации, а история о советском мальчике, который хотел стать пилотом и воплотил свою мечту.

Смотрите в кино с 16 марта.

Фильмы,Видео,Сарик Андреасян,
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