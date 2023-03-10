В Москве состоялась премьера фильма "На солнце, вдоль рядов кукурузы"

Сюжет фильма рассказывает о жизни Дамира Юсупова, который с детства грезил о карьере пилота, но судьба распорядилась иначе. Спустя много лет веру в него потеряли даже близкие и казалось, что про мечту придется забыть. Но благодаря искреннему желанию и преданности делу, он все-таки смог стать пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству были спасены 233 жизни: в августе 2019 года, когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить лайнер на кукурузное поле.