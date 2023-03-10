Климова рассказала, как ей стало плохо на съемках с Дапкунайте

Актриса Екатерина Климова рассказала в беседе с изданием "7дней" о съемках с Ингеборгой Дапкунайте в сериале "Григорий Р." .

Климова призналась, что в первый съемочный день ей стало плохо из-за волнения.

Она объяснила, что еще тогда была не знакома с Дапкунайте. Поэтому она сильно переживала и попросила таблетку. Позже оказалось, что ее коллегам по площадке тоже стало нехорошо.