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30 минут назад

Екатерина Климова рассказала, как ей стало плохо на съемках с Дапкунайте

Газета.Ru

Актриса Екатерина Климова рассказала в беседе с изданием "7дней" о съемках с Ингеборгой Дапкунайте в сериале "Григорий Р.".

Климова рассказала, как ей стало плохо на съемках с Дапкунайте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Климова призналась, что в первый съемочный день ей стало плохо из-за волнения.

Она объяснила, что еще тогда была не знакома с Дапкунайте. Поэтому она сильно переживала и попросила таблетку. Позже оказалось, что ее коллегам по площадке тоже стало нехорошо.

"Тут слышу по рации: "Принесите Машкову таблетку". Чуть позже: "Принесите Дапкунайте лекарство…" Вот так все волновались", - рассказала Климова.

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