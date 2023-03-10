Джулианна Мур и Сидни Суини сыграют в триллере "Эко-Вэлли"

Лауреатка премии "Оскар" Джулианна Мур и звезда сериалов "Эйфория" и "Белый лотос" Сидни Суини сыграют в драматическом триллере "Эко-Вэлли" ("Echo Valley", букв. "Долина Эха").

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Его для кинокомпании Apple Studios спродюсирует Брэд Ингелсби, создатель сериала "Мейр из Исттауна" с Кейт Уинслет в главной роли, пишет Variety.

Сюжет ленты будет вращаться вокруг Кейт Гарретт (Мур) — женщины, которая пытается оправиться от личной трагедии и проводит дни, тренируя лошадей на уединенной живописной ферме.

Однажды ночью у нее на пороге появляется блудная дочь Клэр (Суини) — напуганная и покрытая чужой кровью.

Режиссером "Эко-Вэлли" выступит постановщик триллера "Зверь" Майкл Пирс. Сценарий ленты написал сам Ингелсби.