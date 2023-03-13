Кино с психологом: что не так с Людмилой Прокофьевной

Людмила Прокофьевна — главная героиня фильма "Служебный роман", советская служащая, которая влюбляется в своего подчиненного.

Фото: Кадр из фильма "Служебный роман" Кадр из фильма "Служебный роман"

В первой части фильма мы наблюдаем закрытую для общения, мало эмоциональную и не общительную даму. Ее поведение в фильме можно описать как замкнутое, неуверенное, скрытное.

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В процессе просмотра фильма мы узнаем о истории, в которой главная героиня прожила предательство, а, соответственно, и получила травму покинутости, брошенности, отвержения и предательства. Именно эти травмы приводят человека к скрытности, настороженности и недоверию. А самое главное, к отвержению близости с любым человеком.

Так работают подсознательные программы. Подсознание защищает от проживания очередного эмоционального потрясения. Поэтому человек перестает общаться, закрывается в себе, превращается в расчетливого, сухого, не эмоционального и иногда даже насмешливого человека.

Юлия Солис Врач-психотерапевт, клинический психолог, гипнолог, коуч, ведущая тренингов личностного роста и создатель проекта "Мастерской Желаний".

С другой стороны такие травмы являются модератором к достижению больших целей. Мы знаем, что Людмила Прокофьевна была начальником, несмотря на свой характер. Т.е. верила и жила опираясь на логику и факты, а не на эмоции.

Также в процессе фильма, после того, как Людмила влюбляется, мы видим быстрые перемены, произошедшие за очень короткое время – главная героиня изменилась внешне и в проявлении по отношению к работе и сотрудникам.

Эта особенность подчеркивает то, что Людмила была готова начать новый роман. Но и тут преобладает внутренний конфликт, когда одна часть защищает от романов, а другая хочет еще раз создать отношения, чтобы доказать, что их возможно строить по-другому. Вполне вероятно, что и мужчину в этот раз она выбирает другого по типажу, чтобы он не мог ее бросить, которого она превосходит по многим социальным и психологическим параметрам. Например, она влюбляется в подчиненного, а не начальника другого отдела.

Еще одной из возможных причин такого поведения могут быть психологические травмы, связанные с ее прошлым. Например, Людмила могла испытывать низкую самооценку и страхи, связанные с отвержением, что могло быть вызвано недостаточным вниманием со стороны родителей или общества, или же негативными отношениями в прошлых романтических отношениях. Также, возможно, у Людмилы были проблемы с адаптацией к новым ситуациям, недостаточная уверенность в своих силах и страх перед изменениями.

Юлия Солис Врач-психотерапевт, клинический психолог, гипнолог, коуч, ведущая тренингов личностного роста и создатель проекта "Мастерской Желаний".

Кроме того, ее поведение может быть связано с социокультурными факторами. В СССР культура была ориентирована на коллективизм, а индивидуальность и личные потребности не всегда были признаны и уважаемы. Это могло привести к тому, что Людмила не видела ничего плохого в том, чтобы посвятить свою жизнь работе и подчиняться своему начальнику.

Кроме того, отношения между Людмилой и Анатолием были неоднозначными. Анатолий Ефремович показывал смешанные сигналы, одновременно проявляя интерес к Людмиле и отвергая ее. Это могло вызвать у Людмилы еще большую неуверенность и зависимость от чужого мнения.

Юлия Солис Врач-психотерапевт, клинический психолог, гипнолог, коуч, ведущая тренингов личностного роста и создатель проекта "Мастерской Желаний".

В целом, поведение Людмилы можно объяснить различными факторами, включая психологические травмы, социокультурные факторы, а также сложности в ее отношениях с партнерами.

Фильм "Служебный роман" не раскрывает полностью прошлое Людмилы Прокофьевны, поэтому мы можем только предположить, какие травмы еще могли повлиять на ее поведение. Однако, можно выделить несколько возможных травм, которые могли сыграть роль:

Низкая самооценка и страхи, связанные с отвержением: в фильме можно заметить, что Людмила постоянно неуверенна в себе, сомневается в своих способностях и нуждается в подтверждении со стороны других людей. Это может быть связано с травмами, которые она испытала в прошлом, такими как недостаток внимания со стороны родителей, школьные неудачи или неудачи в предыдущих романтических отношениях.

Травмы, связанные с отношениями в прошлых романтических отношениях: можно предположить, что у Людмилы были не одни неудачные отношения в прошлом, что могло привести к страху перед новыми отношениями, а также к неуверенности в своих силах в общении с противоположным полом.

Недостаток опыта адаптации к новым ситуациям: в фильме мы видим, что Людмила привыкла к рутинной работе, которая не требовала от нее больших изменений и адаптации к новым условиям. Это может быть связано с травмами, которые она испытала в прошлом, например, с переездом в новый город или сменой работы.

Культурные факторы: уже упоминалось ранее, в СССР культура была ориентирована на коллективизм. Это могло привести к тому, что Людмила и не стремилась к развитию личности в других сферах жизни помимо работы.

Кстати один из показателей того, что отношения с родителями у Людмилы не были идеальными, это то, что первый опыт общения с мужчиной привел к тому, что ее предали сразу 2 близких человека – это подруга и любимый мужчина. А это как раз и есть показатель того, что родители предали или отвергли ее. Так как этот опыт был подсознанию знаком ранее.

Юлия Солис Врач-психотерапевт, клинический психолог, гипнолог, коуч, ведущая тренингов личностного роста и создатель проекта "Мастерской Желаний".

Именно так и возникает внутренний конфликт: с одной стороны подсознание бережет от проживания негативного опыта и сильных эмоциональных потрясений, а с другой стороны ведет в те ситуации, где можно «исправить» этот опыт, т.е. прожить ситуацию и сценарий по-другому, без негативных эмоций.