Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с братьями Коэн

Братья Коэн, Итан и Джоэл, являются одними из самых значимых режиссеров и сценаристов Голливуда и обладателями четырех премий «Оскар». На их счету десятки легендарных кинолент, которые пользуются популярностью у мирового зрителя и по сей день.

Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с их творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Фарго» (1996)

Для робкого менеджера по продажам по имени Джерри, работающего у собственного тестя, похищение собственной жены кажется отличной идеей. Он нанимает двух преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу идет не так, как замышлялось, проливается кровь... Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский...

«Большой Лебовски» (1998)

Лос-Анджелес, 1991 год, война в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу Чувак считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь составляют игра в боулинг и выпивка. Но внезапно его счастье нарушается, гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца, требуют деньги, о которых он ничего не подозревает, и, ко всему прочему, похищают жену миллионера, будучи уверенными, что «муж» выплатит за нее любую сумму.

«Человек, которого не было» (2001)

Молчаливому парикмахеру Эду Крэйну выпадает возможность разбогатеть на зарождающемся бизнесе химической чистки одежды. Чтобы обзавестись капиталом, он шантажирует любовника жены, понимая, что успеха в жизни он может добиться, лишь пойдя на крайние меры. Кажется, что в хитром замысле Эда нет изъянов. Однако вскоре он узнает, что, приняв это роковое решение, он подписал свой смертный приговор.

«Старикам тут не место» (2007)

Ветеран Вьетнамской войны по имени Мосс обнаруживает в пустыне гору трупов, набитый героином грузовик и соблазнительную сумму в два миллиона долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и результатом становится волна насилия, которую не может остановить вся полиция Западного Техаса. В главных ролях: Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Хавьер Бардем и Вуди Харрельсон.

«Железная хватка» (2010)