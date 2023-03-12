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1 час назад

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с братьями Коэн

Мира Маркина

Братья Коэн, Итан и Джоэл, являются одними из самых значимых режиссеров и сценаристов Голливуда и обладателями четырех премий «Оскар». На их счету десятки легендарных кинолент, которые пользуются популярностью у мирового зрителя и по сей день.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с братьями Коэн
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Какие фильмы стоит посмотреть, чтобы познакомиться с их творчеством, читайте в материале «Рамблера».

Видео дня

«Фарго» (1996)

Для робкого менеджера по продажам по имени Джерри, работающего у собственного тестя, похищение собственной жены кажется отличной идеей. Он нанимает двух преступников, чтобы по результатам разделить с ними крупный выкуп за заложницу. Но дело сразу идет не так, как замышлялось, проливается кровь... Вызов преступникам бросает отважная женщина-полицейский...

Кадр из фильма "Фарго"

«Большой Лебовски» (1998)

Лос-Анджелес, 1991 год, война в Персидском заливе. Главный герой по прозвищу Чувак считает себя совершенно счастливым человеком. Его жизнь составляют игра в боулинг и выпивка. Но внезапно его счастье нарушается, гангстеры по ошибке принимают его за миллионера-однофамильца, требуют деньги, о которых он ничего не подозревает, и, ко всему прочему, похищают жену миллионера, будучи уверенными, что «муж» выплатит за нее любую сумму.

Кадр из фильма "Большой Лебовски"

«Человек, которого не было» (2001)

Молчаливому парикмахеру Эду Крэйну выпадает возможность разбогатеть на зарождающемся бизнесе химической чистки одежды. Чтобы обзавестись капиталом, он шантажирует любовника жены, понимая, что успеха в жизни он может добиться, лишь пойдя на крайние меры. Кажется, что в хитром замысле Эда нет изъянов. Однако вскоре он узнает, что, приняв это роковое решение, он подписал свой смертный приговор.

«Старикам тут не место» (2007)

Ветеран Вьетнамской войны по имени Мосс обнаруживает в пустыне гору трупов, набитый героином грузовик и соблазнительную сумму в два миллиона долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и результатом становится волна насилия, которую не может остановить вся полиция Западного Техаса. В главных ролях: Томми Ли Джонс, Джош Бролин, Хавьер Бардем и Вуди Харрельсон.

Кино для начинающих: 5 фильмов для знакомства с Брайаном Сингером

«Железная хватка» (2010)

Отец 14-летней Матти Росс погибает от пули негодяя Тома Ченни, и она решает предать убийцу правосудию. Заручившись поддержкой воинственного и вечно пьяного начальника полиции Рустера Когберна, она отправляется на поиски преступника. Охваченная желанием отомстить за смерть отца, Матти преследует Ченни в резервации индейского племени. Ей нужно схватить его прежде, чем это сделает техасский рейнджер по имени Лабеф, который должен арестовать Тома за другое убийство…

Кадр из фильма "Железная хватка"
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