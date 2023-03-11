В России начались съемки сериала по сценарию нейросети

Сериал будет показан на платформе «VK Видео» и расскажет о жизни обычной семьи Сидоровых. Неожиданно они осознают, что не имеют возможности выйти из квартиры и вдобавок ко всему постоянно слышат закадровый смех. Глава семьи понимает, что он каким-то образом превратился в героя шоу и старается покинуть ситком.