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1 час назад

В России начались съемки сериала по сценарию нейросети

Мир новостей

Сериал будет показан на платформе «VK Видео» и расскажет о жизни обычной семьи Сидоровых. Неожиданно они осознают, что не имеют возможности выйти из квартиры и вдобавок ко всему постоянно слышат закадровый смех. Глава семьи понимает, что он каким-то образом превратился в героя шоу и старается покинуть ситком.

В России начались съемки сериала по сценарию нейросети
Фото: Мир новостейМир новостей

Сценарий шоу, образы и характеры героев, место действия, время и реплики нейросеть A.I. TV Script Generator создавала, изучив популярные сериалы СТС «Родком», «Воронины», «Дылды», «Восьмидесятые» и «Жена олигарха», которые в нее загрузили авторы нейросети Владимир Ларькин и Вадим Поволоцкий.

Роли в сериале исполнят Георгий Дронов, Алина Алексеева, Татьяна Орлова, Сергей Степин и другие. Режиссером стал Сергей Знаменский, снявший «Ивановы-Ивановы».

Фильмы,Ивановы-Ивановы,Сергей Степин,Георгий Дронов,Алина Алексеева,Татьяна Орлова,
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