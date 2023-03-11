Букмекеры назвали фаворитов 95-й премии "Оскар"

За день до юбилейной церемонии вручения "Оскара", которая пройдет в Лос-Анджелесе, американские букмекеры перечислили главных фаворитов. В их числе оказался фильм "Все везде и сразу". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По мнению букмекеров, самый сильный номинант в главной категории "Лучший фильм" — фантастическая драма "Все везде и сразу". На звание лучшего режиссера претендуют работавшие над этим фильмом Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.

В категориях "Лучшая актриса" и "Лучший актер" букмекеры делают ставки на Кейт Бланшетт с ролью в драме "Тар" и Остина Батлера, который сыграл Элвиса Пресли в киномюзикле.