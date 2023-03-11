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2 часа назад

Букмекеры назвали фаворитов 95-й премии "Оскар"

Мира Маркина

За день до юбилейной церемонии вручения "Оскара", которая пройдет в Лос-Анджелесе, американские букмекеры перечислили главных фаворитов. В их числе оказался фильм "Все везде и сразу". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По мнению букмекеров, самый сильный номинант в главной категории "Лучший фильм" — фантастическая драма "Все везде и сразу". На звание лучшего режиссера претендуют работавшие над этим фильмом Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт.

В категориях "Лучшая актриса" и "Лучший актер" букмекеры делают ставки на Кейт Бланшетт с ролью в драме "Тар" и Остина Батлера, который сыграл Элвиса Пресли в киномюзикле.

Что особенного в первой азиатке в истории номинированной на "Оскар" за лучшую женскую роль

Ожидается, что "Все везде и сразу" получит награду и за "Лучший оригинальный сценарий". В номинации "Лучший адаптированный сценарий" победу прочат драме "Говорят женщины".

Ранее фильм "Все везде и сразу" стал самым титулованным за всю историю кинематографа.

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