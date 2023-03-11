Музыкант из Linkin Park записал песню для фильма "Крик 6"

Гитарист и вокалист Майк Шинода сочинил и исполнил песню In My Head, которая вошла в саундтрек новой части популярной франшизы "Крик". А заодно выпустил и анимационное видео, в котором много мистики, спецэффектов и отголосков кошмаров на темы любви, свадеб и кажущегося счастья.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Новый сингл, который вышел одновременно со стартом мирового проката "Крика 6", не похож на то, что делает Майк Шинода в группе Linkin Park.

В In My Head (то есть - "В моей голове") нет уже экспрессии рэпкора, нервных перепадов напряжения, резких гитарных пассажей или взрывного вокального героизма. Зато есть навязчивый припев, влекущая ритмика поп-рока, экзистенциализм, ощущение собственной потерянности в окружающем мире. И - интонации монотонной, психологической мантры, будто смиряющей со всем происходящим вокруг.

А для того, чтобы создать еще больший контраст между происходящими в кадре трагедиями и довольно спокойным, невозмутимым вокалом Шиноды, в студию была приглашена американская певица Кайли Морг, умеющая петь одновременно встревоженно и незабываемо.

При этом при создании видео были использованы и таланты самого Майка Шиноды как художника, и возможности искусственного интеллекта.

Кстати

Поклонники уже похвалили "Крик 6" за то, что с одной стороны - это классический фильм ужасов, а с другой - сатира на этот жанр. Но еще больших комплиментов удостоилось новое творчество Майка Шиноды.