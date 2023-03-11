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31 минуту назад

Нейросеть нарисовала «правильную» Эйприл О'Нил в латексе и с большой грудью

Cq.ru

Посмотрев дебютный трейлер мультсериала «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», пользователь портала DeviantArt решил обратиться к нейросети с просьбой нарисовать «правильную» Эйприл О'Нил и поделился результатом с сообществом.

Нейросеть нарисовала «правильную» Эйприл О'Нил
Фото: Cq.ruCq.ru

ИИ проанализировал информацию из интернета и представил каноничную рыжеволосую девушку в латексном костюме.

Cq.ru
Cq.ru

А вот как будет выглядеть Эйприл О'Нил в новых «Черепашках-ниндзя»:

Cq.ru

Мировая премьера мультсериала «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» состоится 4 августа 2024 года. Озвучкой персонажей займутся такие популярные актеры, как Джеки Чан, Джон Сина, Айс Кьюб, Джанкарло Эспозито и другие.

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