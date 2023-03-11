Нейросеть нарисовала «правильную» Эйприл О'Нил

Посмотрев дебютный трейлер мультсериала «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», пользователь портала DeviantArt решил обратиться к нейросети с просьбой нарисовать «правильную» Эйприл О'Нил и поделился результатом с сообществом.
ИИ проанализировал информацию из интернета и представил каноничную рыжеволосую девушку в латексном костюме.
А вот как будет выглядеть Эйприл О'Нил в новых «Черепашках-ниндзя»:
Мировая премьера мультсериала «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» состоится 4 августа 2024 года. Озвучкой персонажей займутся такие популярные актеры, как Джеки Чан, Джон Сина, Айс Кьюб, Джанкарло Эспозито и другие.