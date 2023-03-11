Почему не стоит воспринимать «Золотую малину» всерьез?

«Золотая малина» — это антипремия, которую вручают за самые неудачные кинокартины. Почему же не стоит воспринимать ее всерьез! Об этом нам расскажет Тимур Цыренов. Кстати, здесь будут уместны слова Дины Саевой: «Мне кажется, это просто кусок металла».

Во-первых, «Золотая малина» — это всего лишь шутка. Она была создана в качестве пародии на другие премии, такие как Оскар и Золотой глобус. Например, когда актер Эдди Мерфи получил номинацию на Оскар, а затем снялся в неудачном фильме «Норбит», создатели «Золотой малины» присудили ему премию за эту роль. Я считаю, что это несправедливо, ведь мы люди и имеем право ошибаться. Такой талантливый актер как Эдди Мерфи не исключение!

Во-вторых, как я и говорил, жюри может иметь субъективные взгляды на киноискусство. Например, фильм «Харли Квин: Отряд самоубийц» был номинирован на «Золотую малину» в 2020 году, но получил высокие оценки от зрителей и критиков. Мне самому понравился фильм, особенно сцены с Джокером и Харли — это ли не настоящая любовь? Это еще раз доказывает, что мнение жюри может не совпадать с мнением широкой аудитории.

Наконец, награда «Золотой малины» не учитывает творческий подход к сценарию. Фильмы, которые не получают денежный успех или не соответствуют стандартам типичной голливудской картины, могут быть признаны худшими, но иметь свой стиль и неповторимость. Например, фильм «Казино Рояль» (2006) был номинирован на «Золотую малину» за худшую пару на экране, но получил признание критиков и зрителей за свою оригинальность и стиль. Я вообще не понял, почему они придрались к паре, мне кажется, все было достойно!