Кулеба обвинил руководство "Оскара" в лицемерии из-за отказа Зеленскому в обращении

Отказ Владимиру Зеленскому выступить на церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Оскар» — это «лицемерие», считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Украинский президент ранее выступал на премии «Грэмми» и Каннском фестивале, но на «Оскар» его «не пускают» уже второй раз.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отказ позволить украинскому президенту Владимиру Зеленскому выступить с речью на церемонии вручения наград «Оскар» 12 марта вызывает сомнения в моральной состоятельности организаторов кинопремии. Об этом дипломат сказал в интервью немецкой газете Bild.

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«Я просто хочу сказать: люди, если вы собираетесь награждать фильм о войне и не понимаете, что именно тогда, когда вы пьете шампанское, надеваете красивую одежду и бриллианты и не хотите слышать реальную историю о войне, которая происходит здесь и сейчас, с вами что-то не так», — заявил Кулеба.

В 2023 году на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке» номинирована немецкая картина «На Западном фронте без перемен», вышедшая на стриминговом сервисе Netflix. Фильм снят по мотивам романа Эриха Марии Ремарка, эта книга — одно из наиболее известных антивоенных произведений XX века.

Ранее об отказе Зеленскому выступить на «Оскаре» сообщил журнал Variety. Источник заявил, что представитель голливудского агентства по работе с актерами William Morris Endeavor (WME) Майк Симпсон обратился к Американской киноакадемии с просьбой дать Зеленскому время для видеообращения, но получил отказ – без публичного объяснения причин.

В 2022 году Зеленскому также отказали в выступлении на «Оскаре». По данным Variety, тогда решение принял продюсер премии Уилл Пэкер.

«Голливуд уделяет внимание Украине лишь потому, что пострадавшая сторона — белые», — отметил он. При этом другие военные конфликты с участием людей других рас в Лос-Анджелесе «игнорируются».

За минувший год украинский президент выступал с речами на церемониях премий «Золотой глобус», «Грэмми», а также на Каннском кинофестивале.

3 апреля 2022 года Национальная академия искусства и науки звукозаписи (National Academy of Recording Arts and Sciences) на церемонии вручения музыкальной премии Grammy 3 показала видеообращение Зеленского.

«Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города», — сказал украинский президент. После завершения видеообращения перед зрителями выступил певец Джон Ледженд, его сопровождали украинские певцы и музыканты.

Каннский фестиваль запомнился не только обращением Зеленского. 28 мая в Каннах дали премию «Пальмовый пес» украинскому псу по кличке Патрон, который вместе со спасателями ищет мины.