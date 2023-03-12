Фильм Андреасяна о самолёте, севшем в поле, представит пилот

«Героем я себя не осознавал, так как считал и до сих пор считаю, что просто выполнял свою работу. На мой взгляд, с этой ситуацией наш экипаж справился достойно, и самой ценной наградой для меня является не медаль «Золотая Звезда» и звание Героя России, а спасённые жизни».