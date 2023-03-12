Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
2 часа назад

Фильм Андреасяна о самолёте, севшем в поле, представит пилот Дамир Юсупов

Кино-Панк

13 марта в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Мираж на Большом» состоится предпремьерный показ фильма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Специальным гостем показа станет пилот Дамир Юсупов, которому и посвящён фильм.

Фильм Андреасяна о самолёте, севшем в поле, представит пилот
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Дамир Юсупов рассказал:

«Героем я себя не осознавал, так как считал и до сих пор считаю, что просто выполнял свою работу. На мой взгляд, с этой ситуацией наш экипаж справился достойно, и самой ценной наградой для меня является не медаль «Золотая Звезда» и звание Героя России, а спасённые жизни».

Билеты на сеанс уже в продаже на сайте кинотеатра.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий