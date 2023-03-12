Фильм Андреасяна о самолёте, севшем в поле, представит пилот

13 марта в Санкт-Петербурге в кинотеатре «Мираж на Большом» состоится предпремьерный показ фильма Сарика Андреасяна «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Специальным гостем показа станет пилот Дамир Юсупов, которому и посвящён фильм.
Дамир Юсупов рассказал:
«Героем я себя не осознавал, так как считал и до сих пор считаю, что просто выполнял свою работу. На мой взгляд, с этой ситуацией наш экипаж справился достойно, и самой ценной наградой для меня является не медаль «Золотая Звезда» и звание Героя России, а спасённые жизни».
Билеты на сеанс уже в продаже на сайте кинотеатра.