Какое отношение «Брат–3» имеет к легендарным фильмам Балабанова

Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение фильму «Брат–3» режиссера Валерия Переверзева. Об этом заявил рэпер Птаха (Давид Нуриев), снявшийся в этой картине. «Вечерняя Москва» разбиралась, какое отношение новое кино имеет к прославленным лентам Алексея Балабанова «Брат» и «Брат–2».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Давид Нуриев уточнил, что в «Брате–3» он исполняет роль бандита, которая далась ему легко, поскольку он хорошо знаком с бытом и нравами криминального мира начала 2000-х годов (именно в этот период происходит действие фильма).

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— Я родился в 1981-м, — отметил Птаха, — успел застать определенные круги, методы общения.

Иные персонажи

«Вечерняя Москва» связалась с режиссером фильма «Брат–3» Валерием Переверзевым. Он признался, что история картины вовсе не связана с сюжетами «Брата» и «Брата–2».

— Герои никак не соотносятся с персонажами Сергея Бодрова-младшего и Виктора Сухорукова, — говорит режиссер. — Однако в «Брате–3» среди действующих лиц присутствуют братья-близнецы. Их роли исполнили «электроники» Владимир и Юрий Торсуевы. Один — генерал, а второй — лидер преступной группировки.

Скандал: чье кино «правильное»?

Любопытно, что о начале съемок «Брата-3» в 2019 году объявил шоумен Стас Барецкий. Якобы он нашел средства и скоро приступит к работе над картиной в подмосковном Красногорске.

При этом большинство из перечисленных лиц от связи с проектом Барецкого открещивались. Однако шоумен настаивает, что съемки продолжаются.

— Съемки идут очень тяжело, — рассказывает Стас Барецкий «Вечерке». Сначала вмешалась пандемия. Актеры боялись сниматься, чтобы не заразиться. Потом возникла спецоперация. Появились сложности с ведущим составом актеров. Должна была сниматься Дженнифер Энистон. Ее агент по национальности украинец. Мы заплатили 25 процентов ее гонорара, а гонорар составлял 1 миллион долларов. У нас забрали 250 тысяч и перестали отвечать на звонки. Видимо, агент Энистон решил нас кинуть. Будем искать любые способы вернуть либо деньги, либо Энистон.

Тем временем режиссер Валерий Переверзев снимал свой, отдельный от Барецкого «Брат-3», а творчество коллеги он откровенно называл «подлым фейком». Сегодня работа Переверзева уже практически завершена. Причем, кроме Торсуевых, в ней даже засветился голливудский актер Эрик Робертс.

— Я решил снимать этот фильм, чтобы меня наконец заметили, — поделился с «ВМ» Валерий Переверзев. — Я независимый художник и очень хочу признания в родной стране. Многие в одиночку восхищаются моим творчеством, а официальная критика меня не хвалит. Поэтому и решил назвать фильм «Брат–3» — на такое точно обратят внимание все. Сейчас фильм почти готов, идет озвучивание, и весной он, наверное, будет уже доделан. Летом мы планируем фестивальную жизнь. И если бы этот фильм вышел в прокат в октябре, то было бы очень хорошо, так как в нем рассказывается осенняя история.

Картина для думающих

«ВМ» дозвонилась и до артиста Юрия Торсуева, исполнителя роли генерала.

— Меня работа над фильмом захватила, его делал действительно талантливый режиссер Валерий Переверзев, — говорит актер. — Фильм вызовет бурную реакцию: от восторга до ненависти. При этом я не вижу ничего дурного в том, что картину назвали «Брат-3», ведь в России людей, близких по духу, часто называют «брат». И если взять сюжет первого фильма, то главный персонаж стал народным героем, хотя он был наемным убийцей. Да, времена были такие. Не скажу, что в нашем фильме нет отрицательных героев. Скажу только, что это немассовое кино для думающих людей, фильм уже заявлен на несколько фестивалей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Зачем название «Брат» взяли к фильму, ничего общего не имеющему с одноименными предшествующими кинолентами, — непонятно. Это бред. На что рассчитывают режиссеры и продюсеры, неизвестно. Стоит вспомнить хотя бы пример с «Бригадой-2», не имевшей ничего общего с «Бригадой» — тогда народ плевался. Так и в этом случае я считаю, что фильм «Брат-3» будет провальным. Зрители, посмотрев в интернете, что герои никак не связаны, просто не пойдут в кино.

СЮЖЕТ

У генерала (Юрия Торсуева) есть дочь, которая влюблена в уличного художника, и отец эту связь не одобряет. Частично сюжет заворачивается вокруг этой коллизии. Как мы помним, в балабановских «Братьях» таких перипетий не было. Зато в «Брате-3», как и в классических «Братьях», обильно присутствует разнообразная уголовщина со стрельбой.

При этом повествование построено не линейно, как у Балабанова, а состоит из пяти новелл, разрозненных на первый взгляд.

МНЕНИЕ

Создатели саги четыре года назад негативно восприняли «продолжение» их работы. Исполнитель роли старшего брата в фильмах Балабанова Виктор Сухоруков признался «МВ»: