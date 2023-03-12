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1 час назад

Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил кинопремию "Золотая малина"

ТАСС

Биографическая лента "Блондинка" (Blonde, 2022) о Мэрилин Монро удостоилась самой нежеланной в мировом кинематографе премии "Золотая малина". Список лауреатов в девяти категориях опубликовали в субботу на сайте премии.

Фильм "Блондинка" о Мэрилин Монро получил премию "Золотая малина"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Блондинка" режиссера Эндрю Доминика, помимо звания худшего фильма, получила премию за худший сценарий. По словам организаторов, фильм о Монро оказался "пошлой женоненавистнической" лентой, авторы которой "бесстыдно эксплуатируют память" актрисы.

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Худшим актером признан Джаред Лето, сыгравший главную роль в картине "Морбиус" (Morbius, 2022). Премию в категории "Худшая актриса" организаторы впервые присвоили сами себе за то, что включили в число номинантов несовершеннолетнюю актрису, вызвав тем самым шквал критики.

"Золотую малину" в категории "Худший режиссер" получили американские рэперы Machine Gun Kelly (настоящие имя Колсон Бэйкер) и Mod Sun (Дерек Смит) за работу над фильмом "Доброго траура" (Good Mourning, 2022). Худшей актрисой второго плана признана Адриа Архона ("Морбиус"), а худшим актером второго плана - Том Хэнкс, сыгравший в картине "Элвис" (Elvis, 2022) База Лурмана. Премии в категории "Худший кинодуэт" также удостоился "Хэнкс и его обтянутое латексом лицо" в "Элвисе". "Золотую малину" в категории "Худший ремейк, пародия или сиквел" получила лента "Пиноккио" (Pinocchio, 2022) Роберта Земекиса.

Премия "Золотая малина" была учреждена в 1980 году, номинантов выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. На премию могут быть выдвинуты фильмы, вышедшие на экраны США и Канады в течение года. Наградой отмечаются худшие и самые сомнительные работы. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает $5.

Лауреатов "Золотой малины" объявляют за день до вручения премии Американской академии киноискусств ("Оскар"). 95-я по счету церемония присуждения этих престижных наград состоится 12 марта.

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