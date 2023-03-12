«Оскар-2023»: почему это все еще главная кинопремия мира

В ночь на 13 марта в Лос-Анджелесе состоится ежегодная церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». Разбираемся вместе с кинокритиком, почему «Оскар» остается главной премией в мире кино и какие фильмы в этом году по-настоящему заслуживают золотой статуэтки.

Фото: Слово и дело Слово и дело

В ночь на понедельник (в час ночи по московскому времени) пройдет юбилейная 95-я премия «Оскар». Ведущим церемонии уже в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Эксперты отмечают, что в этом году премия обещает быть одной из самых предсказуемых – самое большое количество наград наверняка соберет фэнтези-комедия Дэна Квана и Дэниела Шайнерта «Все везде и сразу» - у этого фильма уже 11 номинаций. По девять номинаций собрали фильмы «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». Также в списке номинантов на лучший фильм картины «Элвис» База Лурмана, «Фабельманы» Стивена Спилберга, «Тар» с Кейт Бланшетт в главной роли, блокбастеры «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган», а также другие известные фильмы.

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Подборка фаворитов этого года удивляет: в ней практически нет фильмов, подчиняющихся строгим правилам конъюнктуры и повестки, которые широко обсуждались несколько лет назад. Киноакадемия возвращается к классическим представлениям о духе и морали, однако имидж «Оскара» все-таки был сильно испорчен политическими требованиями и крайне сомнительными выборами фильмов. Многие перестали считать «Оскар» заслуживающим уважения и внимания: из года в год рейтинги просмотра церемонии стремительно падали. Так, 94-ю церемонию вручения премии, которая состоялась в 2022 году, смотрели всего 15,4 миллиона человек, а «Оскар-2021» и того меньше – 9,85 миллиона. Это крайне низкие показатели для события мирового масштаба.

Доверять ли выбору Американской киноакадемии?

Кинокритик Андрей Дементьев в комментарии для «Слово и Дело» отмечает: в этом году Киноакадемия старается реабилитировать не только свой имидж, но и рейтинг. Именно поэтому в номинациях будут собраны действительно качественные фильмы. Как бы удивительно это ни звучало, но лучшие в мире. В 2023 году за право считаться лучшим поборются неполиткорректные, выходящие за рамки конъюнктуры фильмы. А значит, это действительно интересно смотреть.

«Оскар остается главной кинопремией в первую очередь потому, что на этот конкурс умудряются отбирать действительно самые лучшие фильмы мира. По крайней мере, в этом году это действительно так. На грядущую церемонию отобраны абсолютно неполиткорректные фильмы, просто самые лучшие, которые на сегодняшний день есть. Несмотря на пару-тройку предыдущих лет дикого маразма, условностей, сейчас совершенно очевидно, что это всем просто надоело. Люди опять вернулись к понятию качества. Это способно вернуть оскаровской церемонии и рейтинги, и былую популярность», — отмечает кинокритик.

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Стоит ли смотреть церемонию «Оскар-2023»

Последние годы церемония «Оскар» проходила совершенно безжизненно и неинтересно. Единственное яркое событие – это далеко не фильмы, а пощечина Крису Року от Уилла Смитта. Но в этом году организаторы сделали все возможное, чтобы привлечь внимание к событию. Помимо качественных и интересных фильмов, на сцене обещают Рианну, которая вживую выступит с композицией «Lift Me Up» из фильма «Черная Пантера: Ваканда навеки» и перфоманс под песню «Natu Natu» из индийского блокбастера RRR («Рядом ревет революция»).

Помимо Рианны, на сцену пригласят музыканта Ленни Кравица ради сегмента In Memoriam в память об ушедших деятелях искусства. И это не говоря о красной дорожке (которая будет не красной, а песочной) и нарядах селебрити.