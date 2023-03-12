Франшиза «Крик 6» собрала более 44 миллиона долларов

Сборы фильма «Крик 6» за стартовый уикенд составили 44, миллиона долларов, стартовав намного лучше, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Variety.
Новинка обогнала третью часть этой же франшизы, которая до этого момента имела лучший стартовый уикенд в 34 миллиона долларов.
Отмечается, что на производство кинокартины было потрачено 35 миллионов долларов, в то время как общий бокс-офис картины равен 67,1 миллионам долларов, где учтены средства, заработанные как в США, так и в других 53 странах, где этот фильм запущен в прокат. Таким образом, картина уже окупила свое производство.
Один из экспертов отметил, что спустя 27 лет после запуска франщиза «здоровее, чем когда-либо». Они также считают, что популярность киноленте принесли актеры с миллионными аккаунтами в соцсети и Дженна Ортега, которая ведет свой TikTok.