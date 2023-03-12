Франшиза «Крик 6» собрала более 44 миллиона долларов

Сборы фильма «Крик 6» за стартовый уикенд составили 44, миллиона долларов, стартовав намного лучше, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Крик 6" Кадр из фильма "Крик 6"

Новинка обогнала третью часть этой же франшизы, которая до этого момента имела лучший стартовый уикенд в 34 миллиона долларов.

Отмечается, что на производство кинокартины было потрачено 35 миллионов долларов, в то время как общий бокс-офис картины равен 67,1 миллионам долларов, где учтены средства, заработанные как в США, так и в других 53 странах, где этот фильм запущен в прокат. Таким образом, картина уже окупила свое производство.