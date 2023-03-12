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1 час назад

Франшиза «Крик 6» за стартовый уикенд собрала более 44 миллиона долларов

runews24.ru

Сборы фильма «Крик 6» за стартовый уикенд составили 44, миллиона долларов, стартовав намного лучше, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Variety.

Франшиза «Крик 6» собрала более 44 миллиона долларов
Фото: Кадр из фильма "Крик 6"Кадр из фильма "Крик 6"

Новинка обогнала третью часть этой же франшизы, которая до этого момента имела лучший стартовый уикенд в 34 миллиона долларов.

Отмечается, что на производство кинокартины было потрачено 35 миллионов долларов, в то время как общий бокс-офис картины равен 67,1 миллионам долларов, где учтены средства, заработанные как в США, так и в других 53 странах, где этот фильм запущен в прокат. Таким образом, картина уже окупила свое производство.

Один из экспертов отметил, что спустя 27 лет после запуска франщиза «здоровее, чем когда-либо». Они также считают, что популярность киноленте принесли актеры с миллионными аккаунтами в соцсети и Дженна Ортега, которая ведет свой TikTok.

Фильмы,Дженна Ортега,
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